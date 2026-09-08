從台灣漫遊錄到倫敦梧桐 文化部長李遠與國際布克獎評審對談台灣文學

「台灣是個經歷重大變動歷史的國家，像我這樣的戰後作家、不斷追尋台灣是什麼，過程悲情與抗議、憤怒。」文化部長李遠7日晚間以文化部長與作家的雙重身分，參加在倫敦國王學院舉行的座談「世界眼中的台灣文學」，與國際布克獎評審等人對談。他表示，台灣戰後這一代人經歷辛苦的自我追尋，但以「台灣漫遊錄」拿下國際布克獎的新世代作家楊双子，卻可以換個方式自我追尋、被世界看到，「這是一個非常好的時機，世界終於看到台灣」。

座談會由倫敦國王學院電影系教授克里斯・貝里（Chris Berry）主持。他表示，李遠編劇的「恐怖份子」是他最喜歡的電影前10名。與談者包括國際布克獎評審團主席娜塔莎・布朗（Natasha Brown）、愛爾蘭詩人約翰・麥考利夫（John McAuliffe）、英國文學翻譯中心執行總監安娜・古德（Anna Goode）。現場座無虛席，吸引超過百人參與。

娜塔莎表示，她讀完「台灣漫遊錄」後，第一個反應就是「它就是贏家」，「跟著書中兩位主角的旅程，你會逐漸被吸引進入她們的世界」。她指出，這是一個關於愛情的故事，透過愛情隱喻和處理台灣與日本之間的關係；這也是一本關於食物的書籍，用食物討論全球化與殖民的議題。然而面對複雜的文化，「台灣漫遊錄」將複雜的元素簡化，吸引讀者關心兩位主角的關係，並為此深深著迷。

身兼詩人與出版人的約翰・麥考利夫，其出版社今年甫出版台灣詩人陳育虹詩集「不可能的天堂」。他認為，要推動台灣文學進入世界視野，關鍵是讓作品與落地國家產生意義與連結；當「台灣漫遊錄」及「不可能的天堂」等不同的文學類型提供讀者接觸台灣作品的機會，開啟了將更多人帶進台灣文學世界的可能。安娜・古德則認為，一個能夠將翻譯者、出版社及想要推廣的書籍進行連結的平台，將會成為翻譯的重要的動力。

「所有的文化都是根植於原來的土地，但會隨著歷史改變、產生新的生命，就像倫敦的梧桐。」李遠以「倫敦梧桐」作為結語。他表示，倫敦梧桐是在工業革命帶來的嚴重空氣汙染中，結合兩種植物重新產生的新物種；期盼台灣與英國在經貿、科技合作外，能夠開啟更多的文化交流。