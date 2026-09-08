教團呼籲立法 保障教師離線權

台中市教師職業工會與全國教師工會總聯合會昨日指出，近年教師面臨夜間、假日處理行政訊息及親師溝通等情形更頻繁，工作與生活界線逐漸模糊，呼籲主管機關訂定明確的非上班時間休息規範，並透過立法保障教師「離線權」。

人手一機的時代，ＬＩＮＥ等通訊軟體成為學校傳遞行政訊息，以及家長與教師溝通的重要工具，但也因此造成教師放學後也無法好好休息。

教育部今年六月十七日發函地方政府，要求學校建立合理行政聯繫及親師溝通機制，維護教師非上班時間休息權。台中市教育局九月四日也邀集家長、校長及教師團體討論教師「離線權」，教團肯定主管機關正視教師休息權，盼台中率先全國訂出具體規範。

教團認為，完整的教師「離線權」規範應包括三大方向，首先立法保障非工作時間離線權，除緊急事件外，可不處理家長及行政訊息，且不得因此遭考核或不利益對待；其次應明確區分緊急與一般事項，非緊急事務可留待上班時間處理；第三則是建立加班制度，若須於下班時間處理工作，應給予加班費或補休，非緊急事項並應事前通知、取得教師同意。

教團說，當教育現場已面臨教師招募與留任困境，友善教學職場為立即、必須正視與明確的作為，尊重教師非上班時間休息權利，「教育品質不能靠燃燒老師身心來維持」。

對此，教育部表示，非常重視教師權益，各地方政府應建立教師非上班時間執行職務的處理規範及補償機制，若教師確有加班事實，可依地方規範申請加班費或補休。除涉及學生生命安全、重大意外或延至下個上班時間恐造成重大損害的事件須立即處理外，其餘教學及輔導工作應盡量於上班時間進行，以維持教學品質，並保障教師合理休息權益。