桃園平鎮國小校舍動土 張善政：9.5億元建校滿足就學需求

桃園市平鎮區有平鎮國小了，市長張善政今日下午出席平鎮國小第一期校舍開工典禮，並指出桃園市近4年人口增加約8萬人，帶動就學需求攀升，南勢為平鎮近年發展快速、人口持續移入的區域，區內南勢國小招生量能已飽和，平鎮國小落成後擴大量能，學童可以就近安心入學。

張善政表示，為盡早紓解地方就學壓力，市府採分期方式辦理校園建設，平鎮國小第一期投入約9.5億元，優先興建教學所需校舍，並整合幼兒園、公托等服務設施，工務局及教育局也將同步掌握工程與設校進度，確保後續招生與教學作業順利銜接。

地方關心的活動空間及停車機能，已納入第二期工程規畫，預計2027年啟動活動中心及地下停車場工程，等一、二期工程完成後，平鎮國小除可提供更完整的教育與托育服務，也能補足周邊社區活動及停車需求，讓校園成為兼具學習、育兒與社區服務功能的重要公共空間。

新工處表示，市府於平鎮區南京路旁約3.2公頃文教用地規畫平鎮國小，第一期將興建24班校舍、幼兒園及公托中心，並設置自然、電腦教室與特教班、健康中心、圖書館及演藝廳等多元教學空間，預計2028下半年竣工。第二期工程將規畫活動中心及地下停車場，除提供學生體育及集會使用，也可回應周邊居民停車與社區活動需求。

桃園市除了平鎮區、復興區，其他11區都有和區名一樣的國小，地方人士指出這和早年村里、聚落劃分命名等因素有關，像中壢國中校址為平鎮區就是明顯的例子，因為行政區調整和變革才會有這種情形。