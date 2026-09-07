民進黨疑北市免費營養午餐跳票 教育局駁：未延宕

北市免費營養午餐8月底開學日起上路，民進黨今天在臉書貼文質疑有學校未完成決標，發生學生沒午餐吃等問題。教育局澄清，已共同確保所有學生開學前營養午餐到位，未有延宕。

民進黨於臉書以「蔣萬安的免費營養午餐 成台北市孩童的啼哭聲？」為題，貼文質疑承諾跳票，指「蔣萬安原先保證，8月21日前要全面完成營養午餐招標，結果截至期限，仍有4校未完成決標。」

北市教育局發布新聞稿澄清，極少數學校因不可抗力因素導致流標需重新辦理，掌握個案後，第一時間即全力提供學校輔導與協助，並已共同確保所有學生於開學前營養午餐全數到位，未有延宕。

民進黨也質疑北市府「置之不理」、「直到開學第一週，仍有實驗教育機構家長反映，廠商突然通知不供餐，讓超過3000名學生沒午餐吃。」

教育局駁斥，絕無置之不理，接獲反映後即刻主動介入協調、妥善處置，協助相關機構與供餐廠商完成供餐銜接，確保實驗教育學生的用餐權益不受任何影響。

對於民進黨文中陳述「家長接連反映，營養午餐免費後，菜色大幅縮水，不只變難吃，甚至出現香蕉從外皮黑到心的情況。」、「甚至發生每個學生只分到『3顆藍莓』當水果。」

教育局澄清，獲悉後立即向供餐學校查證，經校長確認，上週學校僅供應一次水果，品項為奇異果，未供應香蕉，也未接獲學生或家長反映水果品質不佳等狀況。

民進黨所述第四點質疑為「累慘基層」，「不只業務量暴增，還要求各校推動廚餘減量，甚至傳出有學校規定班級廚餘不能超過一定重量，讓教師直接扛起『廚餘KPI』」。

教育局強調，市府從未訂定「廚餘KPI」，推動惜食教育與廚餘減量均採取獎勵方式，正向鼓勵邀請各校踴躍參與。