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韓國釜山設計浪潮登台 展覽串連世界設計之都交流

中央社／ 台北7日電

許多人以旅遊認識韓國釜山，「BUSAN VIBE: WAVE」國際設計交流展明天開展，則以設計視角讓人看見釜山的文化、產業、公共空間，也介紹釜山邁向2028世界設計之都的願景。

世界設計之都（World Design Capital）由世界設計組織發起，每2年進行一次徵選，台北曾於2016年獲得殊榮。釜山在去年確定成為2028年世界設計之都代表，交流展此次於台北登場，也串連起2座亞洲城市的設計經驗。

「BUSAN VIBE: WAVE」國際設計交流展由釜山廣域市（Busan Metropolitan City）、釜山設計振興院（Design Council Busan）與經濟部產業發展署共同主辦，並由台灣設計研究院協辦。

台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，展覽聚焦釜山獲選為2028釜山世界設計之都，也希望透過城市文化、公共空間、生活風格與設計產業等不同面向，呈現設計如何參與一座城市持續發展與轉變的過程。

例如展中將介紹釜山市民選出的Design Spots（設計景點），從市民視角重新發現散落在城市中的設計風景，並集結釜山城市品牌商品。2028釜山世界設計之都宣傳大使、演員暨歌手李俊昊（Lee Junho）的相關影像內容，以及釜山城市IP吉祥物Boogi，則將在展中規劃參與式拍照區。

「釜山．匯流成潮｜國際設計交流展 BUSAN VIBE:WAVE」，明天起於台北松山文創園區台灣設計館02展間展出至11月8日。

釜山 韓國 設計

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