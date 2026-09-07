校園毒品案氾濫…王醒之攔截教育部長 當面陳情反毒意見

教育部長鄭英耀被民團攔截！原來是2日參加校園反毒宣導記者會後，被台家盟理事長王醒之當面攔截，王醒之希望政府強化跨單位對學生的「聯合訪視與早期介入」，還有推動「親職賦權與家庭SEL（社會情緒學習）」，但對此鄭英耀僅表示會將意見帶回去。王醒之事後受訪表示，會跟教育部反映是認為全面預防校園毒品，要從早期介入與家長教育做起。

教育部、內政部等部會2日舉行反毒記者會，台灣家長教育聯盟理事長王醒之在會中當面向教育部長鄭英耀建議，應該重新整合學校、社區衛政與社政系統，確保邊緣個案在尚未正式成案前，就能及早介入；另外，毒品經常是孩子在各種心理壓力下的出口，家長的陪伴往往是最根本的解方，應加強「親職賦權」與「家庭SEL（社會情緒學習）」。

加強通報以提早介入

對此，王醒之受訪時表示，由於《兒童及少年福利與權益保障法》有規定社會安全網的通報標準，包括具體、外顯的傷害，或是有出現可佐證陷入危機中的證據，如虐待傷痕、父母雙雙重病或入獄等狀況，經過校安通報後，社政與警政就會立案介入，但很多狀況是不明顯的、老師覺得怪怪的，即使通報後也不會成立。

「但若等到事情發生就太晚了！」王醒之表示，教師本身教學負擔已經很重，很難再身兼社工，變成老師雖然很關心學生狀況，但通報後案件成立機率低，後來乾脆不通報，例如有學生被同儕發現吸食電子菸，但搜書包後沒有，社安通報不能因老師強烈懷疑就進場，恐導致校園防毒、社安事件有空窗期。

孩子多數時間在家裡

針對家庭教育的部分，王醒之強調，孩子大多時間都待在家裡，家長最應該接受「SEL（社會情緒學習）」，雖然教育部投入很多SEL預算到地方政府與學校，讓老師與學生可以學習，但家長其實更需要。

「家長需要知道如何好好對待與接住小孩情緒！」王醒之認為，除了孩子以外，大人更要懂得情緒學習、自我與社會覺察，若能投入更多SEL資源給家長，可以讓家長有更多親子教養的資源與知識，從根源進行反毒。

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