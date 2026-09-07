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基隆籃球區域對抗賽今熱血開戰 邀高中甲組強隊與在地球隊切磋

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供
基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供

基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。基隆市長謝國樑說，市府將持續支持學校辦理體育賽事，讓在地選手盡情交流切磋、提升實戰經驗，將更多榮耀留在基隆。

基隆市教育處說，籃球區域對抗賽在銘傳國中舉辦，為期3周，共有來自27校34支籃球隊參賽，除了本地學校籃球隊，也邀請到高中甲級強權及國中聯賽強勁旅前來切磋。首場基商與海大附中一路緊咬，基商最終贏得比賽。

謝國樑表示，基隆市的籃球成績近年有目共睹，去年銘傳國中男、女子籃隊，在國中乙級籃球聯賽（JHBL）雙雙奪得全國冠軍，基隆黑鳶隊成軍一年，也奪下SBL亞軍，展現基隆強韌的籃球實力。市府將持續支持學校辦理體育賽事，讓在地選手在自家場地與全國頂尖好手交流切磋、提升實戰經驗。

銘傳國中校長林世傑說，學校承辦前幾屆區域對抗賽都需要向外校借用場地，感謝市府對籃球硬、軟體設備的補助與支援，學校活動中心已落成啟用，得以在校內全新球場舉辦跨區域的交流賽事。今年6月辦理第1屆銘傳盃邀請賽時，同步對活動中心場地設備與動線進行細部優化調整，目的就是為了區域對抗賽能更加順利，給所有參賽選手最優質的競賽體驗。

教育處處長吳雨潔表示，籃球自113年度起列為基隆基層訓練站重點項目，目前有超過20所高、國中和小學，透過基層訓練站、體育班或社團發展籃球。近兩年市府也投入籃球補助約4400萬元，未來將持續優化訓練環境與設備，以培育更多基隆在地優秀運動人才。

基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供
基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供

基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供
基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供

基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供
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基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供
基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供

基隆市今年度籃球區域對抗賽今天開打，首場賽事由基隆商工對上海大附中，最終基商以4分之差險勝。圖／基市府教育處提供
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籃球 基隆 謝國樑

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