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2026TTXC台灣文化科技大會 10月在高雄駁二登場

中央社／ 高雄7日電

由文化部、高雄市政府共同主辦「2026 TTXC台灣文化科技大會」，將於10月9日至26日在高雄駁二藝術特區登場，規劃6大主題展、25場國際觀點論壇等，打造國內最具代表性的文化科技展會。

高雄市文化局今天新聞稿表示，「2026 TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology × Culture Expo）」今天官網正式上線，活動以「All in AI．AI次元：共生時代」為主題，規劃6大主題展、25場國際觀點論壇，及逾百場產業媒合、交流活動。

文化部表示，TTXC邁入第4年，今年以大型展會為主體，在文化科技應用大展外，更以AI介入親密關係為題，辦理主題展「Yes,AI Do.歡迎光臨，2050情感交易所」，引導觀眾思考人機共存時代的人類文化、情感與倫理及社會發展關係。

高雄市政府表示，「台灣文化科技大會」前3屆已於亞灣區舉辦近千場展演及產業活動，吸引逾百萬人次參與，以成為亞洲新興人氣文化科技嘉年華為目標。

今年「高雄電影節」持續推出亞洲最大沉浸式影展「XR DREAMLAND」，將首度完整展示高雄市政府的「未來影像虛擬製作孵育平台」成果，及國際知名電子音樂與數位藝術品牌MUTEK也將首次與TTXC合作舉辦論壇、展覽及演出。

另外，今年TTXC也首度設置「科技新頻」展區，展現經濟部技術司輔導的研發技術如何應用在文化內容領域。內容涵蓋視覺孿生自主模型演算、音樂生成互動、光場立體成像、AI巡檢等技術，展現台灣產業跨域創新的研發能量與成果。

文化局表示，今年TTXC展會總共串聯6大主題展，包含AI、XR、虛擬製作、科技藝術與沉浸娛樂，打造跨越虛實界限的文化科技體驗。「觀點論壇」邀集來自15國、逾80名講者參與25場論壇。

展會同時也結合多項展演節目，包括「愛在未來LOVE IN THE FUTURE」派對、「Let’s Play withMUTEK！」音像現場演出等。展演節目與觀點論壇門票將於9月18日中午12時在OPENTIX售票系統開放售票與索票。

駁二 高雄 科技

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