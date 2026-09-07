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教師下班還忙行政、回家長訊息 教團籲立法保障「離線權」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教團指出，近年教師夜間、假日處理行政及親師溝通情形日增，呼籲訂定非上班時間休息規範，立法保障教師「離線權」。圖／AI生成
教團指出，近年教師夜間、假日處理行政及親師溝通情形日增，呼籲訂定非上班時間休息規範，立法保障教師「離線權」。圖／AI生成

人手一機的時代，LINE等通訊軟體成為學校傳遞行政訊息，以及家長與教師溝通的重要工具。台中市教師職業工會與全國教師工會總聯合會今日指出，近年教師面臨夜間、假日處理行政訊息及親師溝通等情形更頻繁，工作與生活界線逐漸模糊，呼籲主管機關訂定明確的非上班時間休息規範，並透過立法保障教師「離線權」。

教團說，「離線權」為一般勞工下班後可不讀、不回覆老闆的訊息、電話或電子郵件，老闆也不能因此認定勞工違規或予以懲罰，保護勞工下班後的休息時間，不被工作綁架。

教團認為，教師工作性質特殊，除了校內行政聯繫，還需與家長溝通，因此至少應保障教師下班後，除緊急事件外，可不讀、不回覆學校行政及家長的訊息、電話或電子郵件，且不得因此遭認定違規或懲處。若遇緊急事件須立即處理，應視為非上班時間的工作，並給予加班費。

教育部今年6月17日發函各地方政府，要求學校建立合理行政聯繫及親師溝通機制，維護教師非上班時間休息權益。台中市教育局9月4日也邀集家長、校長及教師團體討論教師「離線權」。教團肯定教育部及教育局正視教師休息權，期盼教育局參採各方意見，率先全國訂出明確且可執行的教師「離線權」具體規範。

教團表示，完整的教師「離線權」規範應包括3大方向，首先應透過立法保障教師非工作時間，除緊急事件外，有權不處理家長或行政訊息，且不因未讀、未回覆訊息而遭考核或其他不利益對待；其次應明確區分緊急與一般事項，校園安全事件、學生重大危機及緊急災害應變等須立即處理，其餘如成績詢問、作業問題、一般親師溝通及行政通知等，則可留待上班時間處理；第三則應建立加班制度，若確有必要於下班時間處理工作，應給予加班費，非緊急事項則應提前通知並取得教師同意。

教團說，當教育現場已面臨教師招募與留任困境，友善教學職場為立即、必須正視與明確的作為，尊重教師非上班時間休息權利，「教育品質不能靠燃燒老師身心來維持」。

教育部 教師 教育局 教師兼行政

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