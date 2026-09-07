新北「有光的人」9段生命故事 劉和然：光被看見是因為早已存在

新北市教育局今天舉辦「有光的人」分享會，透過9段生命故事，看見新北教育現場的校長、老師、學生、新住民及職人，如何在不同位置上，用自己的方式陪伴、影響他人。新北市副市長劉和然表示，「光能夠被發現，是因為他們早就存在」，這片土地上已有許多默默發光的人，教育真正要做的，是看見這些光、陪著他們亮起來，再去照亮另一個人。

有光的人系列共製播9集人物紀實影片，涵蓋幼兒、技職、特殊教育及終身學習等面向，分享會邀請知名作家劉克襄擔任引言人，帶領現場觀眾走進9位主角的生命歷程。

長年投入偏鄉教育的永定國小校長吳彥德，在小校學生人數少、學習差異大挑戰下，導入數位工具與AI教育，讓偏鄉孩子也能接觸新科技；他以「Just do it、Keep going、I'm loving it」三句廣告詞分享教育工作態度，鼓勵教育工作者回到初心，勇敢面對變化、持續前進。

來自泰國的中和復興國小新住民語文教學支援人員呂曉昭，則將母國語言、飲食與文化帶進校園，希望讓孩子透過語言認識不同文化；她也運用ChatGPT、Gemini協助備課、製作教材及圖片，提升教學效率。她說，自己做的事情看似小小的，卻能讓孩子看見更大的世界。

劉和然表示，自己在教育現場服務20多年，深刻體會教育的核心始終是孩子，教育也從過去的灌溉，逐漸走向陪伴、引導與共學，教育者不再只是把知識交給孩子，而是陪著孩子找到方向、點燃心中的光。

劉和然指出，每個孩子本身都是一個有光的人，老師、校長、家長、同儕，甚至各領域職人，都能成為影響他人的力量，這些光不一定站在聚光燈下，卻一直存在於城市每個角落。

劉和然也指出，面對少子化，未來教育不能只追求量，更要提升質，讓每一個孩子都能獲得更精緻的教育。他期盼教育工作者持續成為孩子身邊的光，不只點亮孩子，更點燃每一個學習者心中的熱情，讓一個人的光繼續照亮另一個人。

教育局表示，有光的人系列每集約8至10分鐘，並同步推出短影音版本，全系列影片將陸續於新北市教育局YouTube頻道播出，盼透過9段真實故事，讓更多人看見教育的改變，不只發生在課堂，也發生在每一個願意陪伴、勇於學習、持續傳承的人身上。

新北市教育局今天舉行「有光的人」分享會，中和復興國小新住民語文教學支援人員呂曉昭，將泰國語言與文化帶入校園，並運用AI製作數位教材，讓多元文化成為孩子認識世界的橋梁。記者葉德正／攝影