學前教育功效大 有助高中大學畢業率

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】學前教育是翻轉兒童未來的關鍵！美國教育追蹤研究指出，接受學前教育的兒童，他們的高中畢業率增加兩成五，未來獲得學士學位的可能性增加近四倍。專家強調，擴大優質學前教育覆蓋率並提升師資品質，有助弱勢家庭奠定長遠的學業基礎。

長期追蹤證實優勢

《每日科技》報導，喬治梅森大學與佛羅里達國際大學追蹤近四萬名來自低收入家庭的兒童。研究發現，四歲時就讀公立學校學前班的孩童，其未來的學業成績與標準化測驗表現，顯著優於僅接受家庭式照顧的同齡者，且這項優勢並未隨時間消逝，而是持續延伸至青少年階段。

該校幼兒教育專家布萊克認為，公立學前班要求教師具備大學學歷與專業訓練，使其能更好地引導幼兒進行情緒管理、遵循課堂規範與同儕互動；然而，缺乏專業訓練的托育環境，將導致孩童無法做好學業與社交準備。

全方位支援弱勢家庭

《The Outlook》報導，雖然各界普遍認同優質學前教育的效益，但托育費用高昂與資源分配不均仍是各國普遍面臨的挑戰。山姆胡德社區學院校長斯卡里強調，高品質早期學習不僅能為幼兒銜接幼稚園生活做好準備，更給予家長追求自身教育與職涯發展的空間。

如今，藉由借鏡公立學前教育的成功經驗，強化整體托育師資與課堂互動，已成為各國強化社會安全網的重要趨勢。

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