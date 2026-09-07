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深化台德科技合作 萊比錫大學校長首度訪台 聚焦半導體、量子科技合作

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部政務次長劉國偉接待德國萊比錫大學(Universität Leipzig)校長 Prof. Dr. Eva Inés Obergfell。圖／教育部提供
教育部政務次長劉國偉接待德國萊比錫大學(Universität Leipzig)校長 Prof. Dr. Eva Inés Obergfell。圖／教育部提供

為積極深化台灣與德國在高等教育、關鍵半導體製程與量子科技領域的學術合作，教育部邀請德國頂尖百年學府萊比錫大學（Universität Leipzig）校長Prof. Dr. Eva Inés Obergfell於8月31日首度來台，展開為期5天的學術訪問行程。Obergfell校長在台期間除與教育部交流對談，並訪問台灣多所大學、簽署學術合作備忘錄、推展高階科研人才培育合作計畫。

德國萊比錫大學創立於1409年，建校逾610年，是德國歷史悠久、學術傳統深厚的研究型綜合大學。該校在國際上享有極高學術聲譽，歷史上培育出哲學家萊布尼茲、文學家歌德等多位引領世界思潮的傑出學者，更被譽為「量子力學的搖籃」之一。該校近期正式加入「歐洲量子學院」（European Quantum Academy），積極推動前沿物理與資訊科技的整合研究。

除物理科學外，萊比錫大學在生醫與跨學科研究領域實力斐然，校內擁有獲得德國政府「卓越集群」資助的代謝研究中心（LeiCeM），生醫研發實力極強；其物理團隊研發的「單分子核磁共振」（NMR）等量子感測技術，優化醫療診斷與疾病追蹤。

同時，該校也設有跨學科旗艦級研究機構「全球動態研究中心」（ReCentGlobe），專注於地緣政治變革、跨國移民、全球供應鏈及技術轉移等關鍵議題。現任校長Obergfell教授為知名法學專家，同時擔任薩克森邦大學校長會議主席及德國頂尖十五所研究型大學聯盟（German U15）理事會成員，對於德國高等教育及科研策略方向具有關鍵影響。

教育部表示，本次Obergfell校長訪台除與我方多所大學校長進行會談，並進行校級合作備忘錄（MOU）簽署，同時由教育部安排拜會德國薩克森自由邦駐台科技辦事處，加強推動台德間跨國產學與科研對接，並與Obergfell校長就台德高等教育政策、關鍵科技人才培育等議題進行廣泛對談。

教育部說，德國薩克森自由邦為台積電等我國重要產業投資設廠之重鎮，而萊比錫大學作為該邦最具代表性之頂尖高等學府，其與台灣學術界的連結，對於台德科技合作及國際半導體人才布局至關重要。

教育部期盼透過此次邀請Obergfell校長訪台，實質促成台灣與德國高等學府在「量子感測技術」、「半導體材料製程」及「跨國生醫研究」等多項關鍵前沿學術領域的長期夥伴關係，達成台德學術與科技交流雙贏局面。

半導體 科技 大學 校長 德國 教育部

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