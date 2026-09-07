文化部長首訪英 李遠借鏡倫敦巴比肯藝術中心：讓台灣都市林有故事

文化部長李遠6日展開歐洲訪問行程，首站抵達英國倫敦，這也是文化部長首度訪英。他在參訪倫敦巴比肯藝術中心溫室時表示，文化部也積極爭取加入環境部所提「氣候調適綠蔭倍增計畫」，「只要文化部參與，都市林就會有故事」。

李遠表示，今年楊双子和金翎以「台灣漫遊錄」獲得英國國際布克獎，此行希望能延續得獎的熱度，訪英行程從文學切入，包括7日晚間邀請布克獎評審座談台灣文學，希望藉由密集的座談、拜會與參觀，行銷台灣的文學、漫畫、繪本及文化科技等。

文化部表示，此次李遠造訪英、法兩國行程，涵蓋文學、繪本、文化科技、電影、表演藝術、古蹟活化、博物館經營等密集拜會及交流。本身亦為創作者的李遠，將在英國舉行文學座談、在法國舉行電影座談。李遠表示，希望以文化部長的角色，親自向英國、法國及其他歐洲國家，推薦台灣多元的文化內容及各項文化政策，並邀請相關重量級人士來台，實際參與共創及交流合作；希望建立和英、法的文化同盟關係，協助台灣的文化內容打進世界主流市場。

訪英首日，李遠參訪倫敦巴比肯藝術中心（Barbican Centre）及維多利亞與亞伯特博物館（V&A）旗下的Young V&A兒童博物館。文化部有多項重大文化設施正在興建及籌辦，包括國家兒童未來館、國家鐵道博物館、國家漫畫博物館、國立台灣歷史博物館二期等，李遠希望能將國際型博物館應用沉浸式藝術及兒童博物館經營管理經驗帶回台灣。

1982年啟用的巴比肯藝術中心，融合劇院、畫廊、音樂廳及電影院、圖書館與住宅，以及一座擁有1500多種植物的大型溫室。啟用時由英國女王伊莉莎白二世主持揭幕，被女王讚譽為「現代世界的奇蹟」。該區域在二戰倫敦大轟炸時幾乎夷為平地，戰後政府規劃了「城中城」概念，整合住宅區、學校與大型文化設施，建築大量使用外露的粗削混凝土與厚重幾何線條，具立體與雕塑感，被視為英國粗獷主義建築（Brutalism）的巔峰之作。

李遠在巴比肯藝術中心商業策略暨合作總監派崔克・莫倫（Patrick Moran）及沉浸式部門製作人麥特・哈德遜（Matt Hudson）的導覽下，欣賞澳洲導演、藝術家暨建築師利亞姆・楊（Liam Young）策劃的「異世界（In Other Worlds）」展覽，並走訪巴比肯藝術中心的「綠肺」巴比肯溫室（Barbican Conservatory）。這座隱藏在建築頂樓的巨大玻璃溫室，種植了超過 1500 種熱帶植物與花卉，是倫敦市中心第二大的公共溫室。

總統賴清德日前宣布推動「都市林」為國家級氣候變遷調適計畫，行政院成立「國家都市林推動委員會」，將於明年正式啟動行動計畫。李遠參觀巴比肯溫室時透露，文化部也積極爭取加入環境部所提「氣候調適綠蔭倍增計畫」，希望在博物館、文化設施與相關文化計畫中加入生態的規劃，如在百大文化基地的徵選中加入生態規劃，「只要文化部參與，都市林就會有故事」。他也希望借鏡巴比肯藝術中心融合社區與文化的理念，讓人們擁有近距離的文化設施。

倫敦巴比肯藝術中心「異世界（In Other Worlds）」展覽透過LED牆、巨型投影呈現的影像，以及語音敘事、佈景設計、服裝、電影模型、圖文敘事及展示物件等，帶領觀眾走進創作者的想像世界，並探索未來的可能性與挑戰。記者陳宛茜／攝影

1982年啟用的巴比肯藝術中心，融合劇院、畫廊、音樂廳及電影院、圖書館與住宅，以及一座擁有1500多種植物的大型溫室。啟用時由英國女王伊莉莎白二世主持揭幕，被女王讚譽為「現代世界的奇蹟」。記者陳宛茜／攝影

巴比肯藝術中心的巴比肯溫室（Barbican Conservatory），種植了超過 1500 種熱帶植物與花卉，是倫敦市中心第二大的公共溫室。記者陳宛茜／攝影