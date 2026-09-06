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30青年走進綠島歷史現場 認識政治受難者救援

中央社／ 台北6日電

國家人權博物館為提升社會大眾對「政治受難者救援」的認識，在白色恐怖綠島紀念園區舉辦青年人權體驗營，30名學員事先歷史補課，再走入歷史現場，看見人們當時如何突破資訊封鎖並尋求援助。

第15屆青年人權體驗營「重回小島1949-1992：記憶救援行動」4日至6日在白色恐怖綠島紀念園區登場。國家人權館今天發布新聞稿表示，為讓學員在登上綠島前建立完整歷史脈絡，學員7月31日參訪安康接待室，8月初上課，從1970年代政治受難者名單外傳、美麗島事件海外救援等案例出發，認識不同海內外救援行動發展。

綠島青年人權體驗營首日，則由人權記者陳銘城分享他如何從1名人權報導者走入人權館綠島園區重建的歷程，強調歷史記憶保存、傳遞與建構的重要性。

政治受難者陳欽生則分享他在羈押期間，外界曾嘗試透過各種管道進行救援，包括馬來西亞駐台大使要求接見，以及國際特赦組織寄送物資等，但在監控與阻隔下，相關行動無法順利展開。

5日則由東華大學歷史系教授陳進金帶領學員踏訪流麻溝、十三中隊、燕子洞等現場，並邀請簡中生、蔡財源等政治受難者分享生命故事。

蔡財源回顧當年蒐集政治受難者名單並向外傳遞的契機與過程，以及因此遭受嚴酷偵訊時的心境；簡中生則分享當年政治受難者被移送綠島的經過，以及在政治犯名單外傳後，景美看守所內的變化。

人權館表示，期盼透過青年參與及世代傳承，引導更多人持續關注這段被遺落的臺灣歷史與生命經驗。唯有探究真相、記得曾經發生的事，才能從歷史經驗中深化人權意識，理解自由與人權得來不易，避免類似的傷害再次發生。

綠島 青年 歷史 國家人權博物館

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