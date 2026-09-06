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2人扛百人餐食、證照沒加給 新北允諾2個月內檢討公幼廚工待遇制度

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北公立幼兒園廚工反映，第一線工作負荷重，卻面臨跨園年資無法採計、證照及學歷無加給等問題，盼市府建立更完整留才制度。圖／新北市教育局提供
新北公立幼兒園廚工反映，第一線工作負荷重，卻面臨跨園年資無法採計、證照及學歷無加給等問題，盼市府建立更完整留才制度。圖／新北市教育局提供

新北多名公立幼兒園廚工反映，現行制度存在跨園年資無法採計、專業證照及學歷沒有加給，年中離職也可能領不到年終工作獎金等問題。新北市議員劉美芳日前在議會質詢要求市府別只等中央，應研議證照加給及資深留才津貼。教育局長張明文表示，將針對廚工專業證照成立專案小組研商，朝制度化方向處理，預計2個月內完成討論及檢討後啟動調整。

新北市教育局統計，目前全市公立幼兒園共有473名廚工，各園依中央「幼兒園行政組織及員額編制標準」，按照幼兒收托人數配置人力。新北自112年起建立公幼廚工久任及薪資級距制度，服務滿一學年度且年終考核甲等，次學年度薪資可提高一級。

教育局表示，115年公幼廚工起薪已調升至3萬2540元，最高可達3萬8472元，近3年起薪從2萬8055元增加15.99%；另提供每年1500元健檢補助及公假排代，希望透過逐年晉薪鼓勵專業人力久任。

不過，一名公幼廚工反映，以她服務的園所為例，2名廚工要負責100多人餐食，還需協助清潔，在高溫廚房長時間工作，月薪仍不到3萬5000元。她入行近5年，已考取中餐烹調丙級證照，但薪資並未因證照增加，更讓她不解的是，同樣在新北公幼體系工作，若離職換到另一園所，過去服務年資無法累計。

「當廚工，需要熱情支撐。」這名廚工說，工作相當耗費體力，長期下來也累出職業病，但每當聽到孩子說「阿姨煮的菜好好吃」，就是最大的鼓舞。她仍希望公部門能正視適用勞基法的公幼廚工待遇，讓第一線人員願意長期留下。

劉美芳表示，市府近3年調高公幼廚工起薪值得肯定，但薪資隨物價及基本工資增加，是基礎保障，不能完全等同於留才制度。廚工每天替幼兒把關食材、烹調及衛生，是幼兒園不可或缺的重要人力，市府應研議「中餐烹調技術士證照地方加給」及「資深留才津貼」，讓專業與經驗能反映在待遇上。

她也指出，目前跨園年資、證照及學歷加給等制度，多依中央「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」辦理，但中央沒有規定證照加給，不代表地方不能研議額外獎勵。對於年終工作獎金須在12月1日仍在職才符合相關核發條件，她也建議，若屬非自願離職或契約到期等情況，地方能否研議按服務月數提供「特別服務獎勵金」。

劉美芳並要求教育局說明，針對年資採計、待遇等制度，是否已正式發函教育部提出具體修法建議，避免「向中央反映」最後成為無止境等待。

新北市長侯友宜表示，目前相關廚工待遇依中央契約制度辦理。張明文則說，廚工工作直接攸關幼兒飲食安全，市府近年除提高起薪，也建立逐年晉級制度；證照部分將成立專案小組研商，預計2個月內完成討論及檢討後啟動調整，至於是否已正式發函中央及相關資料，教育局將另提供書面說明。

教育局另表示，自113年起已開辦中餐烹調（葷食）丙級證照輔導專班，協助尚未取得證照的現職代理廚工考取資格，符合條件者可參加聯合甄選，錄取後轉為契約進用人員；至於跨園年資、證照或學歷加給及年終工作獎金等議題，將持續蒐集第一線意見，從法規、財政及制度公平性評估可行作法。

公幼 證照 新北

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