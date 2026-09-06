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餐盒公會陳明信籲：設定價機制 讓公家補助是樓地板而非天花版

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北每天供應32.3萬名學童午餐，教育局強調，透過市府、學校及團膳業者三方協力，從自主稽查、食材驗收到每天供餐流程持續落實食安管理。圖／新北市教育局提供
新北每天供應32.3萬名學童午餐，教育局強調，透過市府、學校及團膳業者三方協力，從自主稽查、食材驗收到每天供餐流程持續落實食安管理。圖／新北市教育局提供

各地營養午餐政策在新學年上路，被稱為免費營養午餐元年，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信建議，政府補助的營養午餐金額應該成為保障品質的「樓地板」，而不是限制品質提升的「天花板」。在政府確保每個孩子基本午餐品質前提下，可透過民主討論機制，讓家長參與餐價與服務內容。

新北市從今年8月31日起全面推動公私立國中小學生免費營養午餐政策，全市約32.3萬名學子受惠，以每餐75元為基準定額補助，每年投入約48.4億元經費，可幫每位家長每年省下約1萬2000元的負擔。

目前各地學校午餐主要有公辦公營、公辦民營及民辦民營3種供餐模式，陳明信說，不同供餐模式的成本結構差異大，不能單純只用「每餐餐價」來比較。

以公辦公營為例，家長或外界看到的每餐價格，不等於政府實際投入的完整成本。除食材費之外，學校廚房從前期建置、廚房設備購置，到後續設備汰換、維修保養、水電瓦斯，以及廚工等相關人事費用，還有相當多的成本由政府或學校其他預算支應。

相較之下，民辦民營業者的廠房、廚房設備、人事、水電、維修、運輸、食品安全管理等營運成本，大多必須納入每餐價格中，另外還有稅負及企業合理營運所需成本。如果只比較帳面上的午餐單價，很容易忽略不同供餐模式背後真正的成本結構。公辦公營帳面上的餐價，不等於政府實際投入的完整成本。

陳明信建議，政府補助的營養午餐金額應該成為保障品質的「樓地板」，而不是限制品質提升的「天花板」。在政府確保每個孩子基本午餐品質的前提下，也可以透過民主討論機制，讓家長參與餐價與服務內容的決定。

陳認為，家長自付的費用不一定只能用來加菜，也可以用於提升食材品質或購買更多服務，例如提供餐盤、餐具及相關清潔服務，讓學生不必每天自行攜帶餐盒到校。

陳明信表示，以韓國學校午餐制度為例，近年餐費平均每年約有3.9%的調整幅度，反映食材、人事及整體營運成本的變化。餐價不應訂定之後多年不動，應建立合理且能因應物價與成本變化的調整機制。

他憂心，如果所有成本上漲都要求政府全數吸收，長期會成為地方財政負擔，政府應負責守住基本品質的「樓地板」，同時保留一定彈性，讓家長透過民主程序參與討論，依各地及各校實際需求決定是否適度增加費用，並兼顧弱勢家庭與學生權益，避免因家庭經濟條件不同而影響基本午餐品質。

新北市家長協會理事長余定澤說，新北免費營養午餐政策剛上路，家長整體反應很正向，是否要有定價機制，可在政策實施一段時間後再討論，根據新北市教育局規範，午餐供應委員會成員，有四分之一是家長代表，家長聲音仍可參與討論。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信建議，政府補助的營養午餐金額應該成為保障品質的「樓地板」，而不是限制品質提升的「天花板」。圖／陳明信提供
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信建議，政府補助的營養午餐金額應該成為保障品質的「樓地板」，而不是限制品質提升的「天花板」。圖／陳明信提供

新北每天供應32.3萬名學童午餐，教育局強調，透過市府、學校及團膳業者三方協力，從自主稽查、食材驗收到每天供餐流程持續落實食安管理。圖／新北市教育局提供
新北每天供應32.3萬名學童午餐，教育局強調，透過市府、學校及團膳業者三方協力，從自主稽查、食材驗收到每天供餐流程持續落實食安管理。圖／新北市教育局提供

新北每天供應32.3萬名學童午餐，教育局強調，透過市府、學校及團膳業者三方協力，從自主稽查、食材驗收到每天供餐流程持續落實食安管理。圖／新北市教育局提供
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新北每天供應32.3萬名學童午餐，教育局強調，透過市府、學校及團膳業者三方協力，從自主稽查、食材驗收到每天供餐流程持續落實食安管理。圖／新北市教育局提供
新北每天供應32.3萬名學童午餐，教育局強調，透過市府、學校及團膳業者三方協力，從自主稽查、食材驗收到每天供餐流程持續落實食安管理。圖／新北市教育局提供

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信建議，政府補助的營養午餐金額應該成為保障品質的「樓地板」，而不是限制品質提升的「天花板」。圖／陳明信提供
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信建議，政府補助的營養午餐金額應該成為保障品質的「樓地板」，而不是限制品質提升的「天花板」。圖／陳明信提供

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