快訊

趙建銘遭爆狂Call 3兒逼賣股票 陳致中代姊求問：包公顯靈有解嗎

如果賈伯斯還活著？網曝「蘋果美學必遠勝現在」 他卻搖頭：規模先少一半

武漢大學年輕教授遭檢舉：靠權色交易上位 校方啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

國教署114年補助近1億改善特教資源班 142校受惠

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部國教署持續推動身心障礙資源班設施設備改善計畫，114年度擴大補助142所學校，協助優化特殊教育學習空間。圖／教育部提供
教育部國教署持續推動身心障礙資源班設施設備改善計畫，114年度擴大補助142所學校，協助優化特殊教育學習空間。圖／教育部提供

為落實特殊教育資源班空間優化與友善校園建構，教育部國教署持續推動補助各直轄市、縣市政府改善及充實身心障礙資源班設施設備實施計畫。114年度擴大補助至142所學校，總經費達新台幣9951萬元，協助學校打造兼具功能與彈性的教學空間。

教育部表示，在國教署與各直轄市縣市政府、學校積極推動下，已有多項具體成果展現。如苗栗縣大埔國小近期完成資源班教室優化，以明亮木質調搭配系統化空間規劃，將教室劃分為教學、閱讀、晤談及休息等區域。

大埔國小教學區配置數位觸控螢幕及白板，搭配彈性桌椅，可因應個別指導及分組教學需求；教室周邊規劃大容量木質收納櫃與洞洞板牆面，方便整理教具，教室角落亦設置沙發茶几晤談區與學童身高適用的繪本展示架，提供閱讀與情緒沉澱的放鬆角落。

雲林縣立西螺國中則完成資源班教學及專業輔導空間整修，改善原有地板、牆面老舊、收納不足及空間擁擠等問題。教室採白灰色系搭配木質地板，更新照明及通風設備，並配置彈性弧形課桌椅及分組長桌；側邊增設佈告欄及矮櫃，提升空間收納機能。

此外，西螺國中特別利用獨立狹長型空間，運用灰質特殊漆面牆搭配質感壁燈與長桌，設計出兼具沉靜與晤談功能的獨立輔導角落，提供施測、諮詢及情緒調節時更具隱私與安定性的環境。

國教署表示，改善資源班設施設備環境，不僅是硬體升級，更展現政府深耕特教的決心。未來將持續優化環境，讓每位學生在友善、包容且具創意的空間中適性發展。

特教 國教署 補助

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉縣免費營養午餐每餐補助62元 2.7萬名學生受惠

教師荒開學首周9成教師超鐘點 教育部公布7措施：中央和地方共同努力

社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

年砸3.4億！嘉義縣免費營養午餐開學上路 2.76萬學生受惠

相關新聞

國教署114年補助近1億改善特教資源班 142校受惠

為落實特殊教育資源班空間優化與友善校園建構，教育部國教署持續推動補助各直轄市、縣市政府改善及充實身心障礙資源班設施設備實施計畫。114年度擴大補助至142所學校，總經費達新台幣9951萬元，協助學校打造兼具功能與彈性的教學空間。

校園新鮮事／從無到有打造木球冠軍隊 土庫商工林汶峰獲師鐸獎

雲林縣土庫商工學務主任林汶峰廿年前為延續國中木球選手升學培育，自學木球、從零開始成立校隊，帶學生南征北討橫掃國內賽事，多次摘下世界金盃。他更建立從國小、國中、高中到大學四級培育制度，協助約六十名弱勢學生升讀國立大學，今年成為雲林高中職唯一師鐸獎得主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。