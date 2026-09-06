國教署114年補助近1億改善特教資源班 142校受惠

為落實特殊教育資源班空間優化與友善校園建構，教育部國教署持續推動補助各直轄市、縣市政府改善及充實身心障礙資源班設施設備實施計畫。114年度擴大補助至142所學校，總經費達新台幣9951萬元，協助學校打造兼具功能與彈性的教學空間。

教育部表示，在國教署與各直轄市縣市政府、學校積極推動下，已有多項具體成果展現。如苗栗縣大埔國小近期完成資源班教室優化，以明亮木質調搭配系統化空間規劃，將教室劃分為教學、閱讀、晤談及休息等區域。

大埔國小教學區配置數位觸控螢幕及白板，搭配彈性桌椅，可因應個別指導及分組教學需求；教室周邊規劃大容量木質收納櫃與洞洞板牆面，方便整理教具，教室角落亦設置沙發茶几晤談區與學童身高適用的繪本展示架，提供閱讀與情緒沉澱的放鬆角落。

雲林縣立西螺國中則完成資源班教學及專業輔導空間整修，改善原有地板、牆面老舊、收納不足及空間擁擠等問題。教室採白灰色系搭配木質地板，更新照明及通風設備，並配置彈性弧形課桌椅及分組長桌；側邊增設佈告欄及矮櫃，提升空間收納機能。

此外，西螺國中特別利用獨立狹長型空間，運用灰質特殊漆面牆搭配質感壁燈與長桌，設計出兼具沉靜與晤談功能的獨立輔導角落，提供施測、諮詢及情緒調節時更具隱私與安定性的環境。

國教署表示，改善資源班設施設備環境，不僅是硬體升級，更展現政府深耕特教的決心。未來將持續優化環境，讓每位學生在友善、包容且具創意的空間中適性發展。