校園新鮮事／從無到有打造木球冠軍隊 土庫商工林汶峰獲師鐸獎

雲林縣土庫商工學務主任林汶峰廿年前為延續國中木球選手升學培育，自學木球、從零開始成立校隊，帶學生南征北討橫掃國內賽事，多次摘下世界金盃。他更建立從國小、國中、高中到大學四級培育制度，協助約六十名弱勢學生升讀國立大學，今年成為雲林高中職唯一師鐸獎得主。

林汶峰是台西鄉人，體育系畢業後回土庫商工任教。發現不少國中木球選手升高中後因資源不足面臨培育斷層，自己雖是木球門外漢，仍決定從球規、打法重新學起，歷經兩年研習苦練，二○○六年成立土商木球隊。

土商沒有體育班，林汶峰利用午休、課餘時間訓練學生，爭取赴星馬等地交流，讓學生站上國際賽場。但不少學生家庭經濟弱勢，參賽經費成難題，他開始撰寫計畫、尋求社會資源，讓學生有機會赴海外爭取榮耀。「有出路才有希望」，他認為木球不只是運動，能成為孩子翻轉人生的力量。他串聯各級學校，建立小學至大學四級培育體系，讓木球成為弱勢學生升學另一條路。

他多年陪伴學生練球、參賽，放下老師身段與學生做朋友，除訓練球技，更重視陪伴與自信養成。土商校長吳星宏說，林汶峰從無到有打造學校第二支強隊，培育許多學生升讀國立大學，甚至有三人積分名列國手排行榜，取得頂尖科大入學資格，獲師鐸獎實至名歸。

林汶峰表示，師鐸獎是榮耀，期盼持續完善培育制度，讓更多孩子找到舞台。