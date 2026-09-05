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蔣渭水青年漢詩吟唱賽 台語、客語高手齊聚拚場

中央社／ 台北5日電

「2026蔣渭水台語客語青年漢詩吟唱賽」總決賽暨頒獎典禮，今天在台北華山文創園區舉行，成功大學林俊義奪下大專組冠軍，苗栗建臺高中謝昕恩獲高中組冠軍。

今天來自全台20名高中及大專青年齊聚角逐大獎，競爭十分激烈，林俊義分別以台語吟唱前輩蔡惠如的作品「意難忘」，客語演繹前輩作家賴和「吾人」，在同一舞台展現兩種母語的聲韻特色。

謝昕恩則全程使用客語，吟唱張禎祥「敝園即景」及李煜「虞美人」。兩位冠軍從台灣古典詩人的作品唱到傳統詞作，也讓台語、客語成為青年重新理解漢詩與土地文化的媒介。

評審團召集人、灘音吟社社長洪世謀講評指出，今年選手實力相當接近，各名次之間僅有細微分數差距，競爭十分激烈。選手在發音、聲調、情感與舞台詮釋上各有特色，評審必須從吟唱節奏、聲韻掌握及詩意表達等細節反覆斟酌，也顯示青年選手的準備與整體演出水準日益成熟。

本屆評審團另包括洪淑珍、陳岸、賴添雲及林錦花等人。

主辦單位蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根致詞表示，蔣渭水在大稻埕經營的春風得意樓，曾是詩人聚會吟詩的重要場所，「讀詩如聽溪流，吟唱詩歌則如聽瀑布，帶給內心的衝擊更大」。

教育部政務次長劉國偉致詞表示，本土語言是教育部重要政策，除了持續推動各級學校的語言教學與認證，也希望營造更多生活化的學習環境，讓孩子與家長能在日常活動中自然使用母語。

客委會語言發展處長何金樑致詞表示，各種語言在表達過程中應彼此欣賞、互相支持，讓母語有更多機會在日常生活中發聲，「人人多講、時時多講，講就對了」。

客語 蔣渭水 台語

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