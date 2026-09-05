「做伙寫咱的話」講座 台灣文學獎得主分享創作心路

國立台灣文學館辦理「島嶼有聲．母語筆跡－2026台灣文學獎創作本事系列講座」，今天以「做伙寫咱的話」為題，邀請新詩、散文及小說獎3位得主分享母語寫作經驗。

活動在台北「台灣文學基地悅讀館」舉行，由詩人、前國藝會董事長向陽（林淇瀁）主持，「2026台灣文學獎創作獎」台語新詩獎得主黃鈺婷、台語散文獎得主張政愉、台語小說獎得主陳柏鈞參與座談。

3人首先以台語朗讀各自得獎的作品，分別為黃鈺婷詩作「橐袋仔的夢」，張政愉散文「飛烏的歌」，以及陳柏鈞小說「空喙」。

長年投入社會運動的黃鈺婷分享，她在2021年來到知本溼地，被當地環境所觸動，想以此寫一首詩，卻一直寫不出來，2023年再度拜訪，發現溼地因工程而面臨消失，一時氣憤，才寫出這首「橐袋仔的夢」。

黃鈺婷表示，她過去習慣以行動關懷社會，40歲後沒力氣衝了，開始停下腳步思考自己還能做什麼，後來受到已故台語詩人顧德莎影響，發現自己有機會把母語撿回來，於是開始專心寫詩。黃鈺婷說，台灣的詩與政治的聯結其來有自，沒有什麼「政治歸政治，文學歸文學」，她將環保觀察與詩結合，也算是一種傳承，同時也向前輩詩人致敬。

張政愉得獎作品「飛烏的歌」取材飛魚和蘭嶼風情，張政愉說，飛魚有3大天敵，包括飛烏虎（鬼頭刀）、海鳥和人類，跟台灣的困難處境很像，而「飛烏的歌，就是人生的歌」。

張政愉分享，他從一個小職員升到總經理，擅長辦活動及寫廣告文案，無形間培養對文學及文字的敏感度，公餘投入茶的研究，寫「茶詩」練筆，但以華語作品居多，後來為了讓老母親聽懂自己的作品，開始以台語寫詩，他認為人不能忘本，呼籲更多人一起來推廣母語及台灣文學。

陳柏鈞的作品「空喙」，描寫因病失去語言能力者的生命處境，「空喙」有傷口、無用的嘴等多重意義。故事靈感來自一次爬山時遇到一隻「孤鳥」不停鳴叫，他好奇牠這樣叫有沒有同伴在聽，思索何謂「同類」，「只要想法、理念能夠溝通，就可能是同類」。

陳柏鈞表示，他一開始想寫小說，曾思考該用什麼語言表現，華語、台語及英語都試過，後來發現用自己母語寫出來的畫面更豐富，更貼近這片土地的氣味，用台語思考，彷彿就能看見這裡的廟宇及鄉間風情。