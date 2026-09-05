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中市輔導教師調動學校竟從正式變代理 教育工會批教育局詐騙集團

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市一名專任輔導教師調動學校後，竟從正式教師被轉為代理教師，教育工會批市府詐騙集團。教育局表示，已介入協助，會確保該師的薪資和年資不受到任何影響。圖／台中市教育產業工會提供
台中市一名專任輔導教師調動學校後，竟從正式教師被轉為代理教師，教育工會批市府詐騙集團。教育局表示，已介入協助，會確保該師的薪資和年資不受到任何影響。圖／台中市教育產業工會提供

台中市一名專任輔導教師今年透過市府介聘機制，調動到北屯區某國小，但該校因班級數量不夠，無法聘任專輔教師，最後將該師轉為代理教師，而非正式教師。教育工會批評，正式教師依循規定調動，卻變成代理教師，難道教育局詐騙集團

教育局回應，針對該名輔導教師的調動狀況與職務安排，教育局已經介入，會在兼顧整體教學運作與保障教師權益的原則下，協助該名教師，確保該師的薪資和年資不受到任何影響。

台中市教育產業工會指出，馬姓專任輔導教師參加教育局主辦的台中市國小教師市內介聘（即調動），今年4月24日教育局公布介聘成功名單，馬姓教師成功調動到北屯區某國小，5月6日報到，遴選委員會審查通過；然而8月14日，校方卻告知學校班級數不夠，沒有專任輔導教師的編制。

工會表示，當時教育局提供2個方案給馬姓教師選擇，方案一是調動到海線，擔任2間學校的共同聘任專輔教師，方案二則是留在北屯的學校，但從專輔教師改為一般教師；馬姓教師不願被掉到海線，選擇留在北屯，但9月3日校方竟告知，已將馬姓教師轉任為代理教師。

工會強調，該校並非減班、停辦或解散，且教育局可以根據學生輔導法從寬認定，以免該校成為台中唯一沒有專輔教師的新學校，法規也清楚規定，以專輔資格介聘到其他學校，應繼續擔任專輔教師；更重要的是，若從正式教師變成代理教師，待遇、請假、保險與退休金都會受到影響。

台中教育產業工會理事長林碩杰表示，正式教師依照教育局規定的年資、積分、類別與程序報名參加介聘，介聘小組的會議主席就是教育局長蔣偉民，但調動完成竟然從正式的專輔教師變成一般代理教師，難道台中市教育局是詐騙集團？

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