人生聊天室 台積電邀青年勇敢築夢

為鼓勵年輕人勇敢追夢，台積電文教基金會在光點台北之家，舉辦第十一屆「台積電青年築夢計畫」《WHAT IF＿＿？》互動展。台積電文教基金會董事何麗梅、彭宗平及藝術家郭奕臣等人昨均出席開幕活動。何麗梅更以自身經歷，鼓勵青年把握機會，多方探索，不要害怕嘗試，因為每一次嘗試都可能成為人生重要的養分。

何麗梅分享，上大學後，感受到前所未有的自由，彷彿有許多事物都可以探索。大一時，幾乎參加所有新生活動，包括游泳、壘球、排球、籃球、辯論及合唱等，玩得十分盡興，由於忙著探索大學生活，大一會計甚至曾不及格。不過，現在回想起來，一點也不後悔大學時參加的各種活動，因為從中學到的事至今仍十分受用。因此鼓勵年輕人把握機會多方探索，只要有機會，就不要害怕。

彭宗平也說，做夢並非年輕人的專利，自己至今仍有許多夢想。長年投入理工教育的他，其實從小就對歷史、地理很有興趣，只是在當時社會環境下，理工科出路較好，因此選擇理工領域。如今夢想之一，是有機會到高中開設一門結合歷史與地理的課。

《WHAT IF＿＿？》互動展今年以「帶你探索尚未選擇的人生」為主軸，規畫十場「人生聊天室：人生選擇工作坊」，並結合郭奕臣打造的「快閃夢」互動光影作品，昨起一連兩天在光點台北之家展出。

台積電青年築夢計畫則開放報名至十月十五日中午十二時截止，相關報名資訊可上台積電青年築夢計畫相關社群網站。