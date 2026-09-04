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被指「介入查蔣得立僑生身分」 國教署揭會議情況駁斥：不實內容

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與長子蔣得立（右）。 記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）與長子蔣得立（右）。 記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日因公費交換生與童軍高考疑似耍特權遭到輿論攻擊。台北市研考會主委殷瑋國教署介入特定學生身分及升學事項。國教署今表示，從未就該生僑生身分或升學資格啟動任何調查、查詢或行政程序，亦未交辦所屬人員向台北市政府教育局進行相關詢問，相關說法為不實內容。

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日因公費交換生與童軍高考疑似耍特權遭到輿論攻擊。殷瑋今在「不演了」新聞台節目中指出，國教署來查蔣得立考上建中，是不是僑生？他批評這不只荒謬，對一個15歲的孩子，是不是公平？

國教署表示，台北市政府相關人員所稱情形，是指115年9月2日115年第2次全國教育局處學管科長會議茶敘期間，有一名身分未明、自稱國教署人員的男子，詢問「如何入學師大附中國中部？以及是否具僑生身份？」。

國教署表示，台北市教育局當時並未確認該名男子的身分，僅能描述其外觀為短髮、身高約170公分。國教署進一步比對當日參與該會議的3名男性人員，均與台北市教育局所提供的外觀特徵不符。因此，目前並無任何事證可證明該名人士為國教署人員，更無從據此指稱國教署「來查」特定學生是否具有僑生身分。

國教署表示，公務機關及公務人員均依法依職權執行公務，不應在毫無事實依據下遭影射為政治操作工具。公眾人物對外發言應負起言論責任，要求相關人士立即提出所謂「國教署來查」的具體事證，如果無法提出，應立即公開更正錯誤訊息，勿再以不實指控損害公務機關及公務人員聲譽，也請外界勿再轉述或擴散不實內容。

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國教署 蔣得立 蔣萬安 殷瑋

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