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學子赴日取經長照 反思護理工作價值

中央社／ 台北4日電

教育部今天舉辦學海計畫分享會，新生醫護管理專科學校學生李螢姍前往日本長照機構實習，了解如何在多職種合作下，維護長者的尊嚴，並藉此反思護理工作的價值。

教育部自民國96年啟動學海計畫，累計補助超過6.5萬名學生，前往92國研修學分或企業機構實習。今天在台北舉辦的分享會中，邀請多名學生分享海外學習心得。

李螢姍前往日本水里長照老人保健機構實習，挑戰文化與語言差異。她在出國前完成長照見習、基礎日語、制度學習等校內培訓，但抵達日本後仍面臨不小挑戰。

李螢姍分享，面對不同的文化環境，她透過主動觀察、勇於提問，加上非語言溝通技巧，逐步建立信心並融入環境。她也發現，日本長照重視的不只是醫療照護，更強調尊重長者、維護尊嚴，每一名專業人員都從長者的需求出發，透過多職種合作提供適切照護。

畢業於淡江大學日本語文學系的盧宣吟，受限於家中經濟狀況，直到獲得學海計畫獎學金才圓夢，前往橫濱國立大學交換學習。

盧宣吟取得指導老師許可，挑戰「文化人類學」講義課，體驗與日本學生共同學習大學專科內容。她表示，自己的口語能力不出色，但透過課堂報告與討論，逐漸能與日本同學流暢交談，大幅提升說日文的自信心。

台中科技大學國際貿易與經營系學生林品妤前往泰國實習，在工廠了解自動化製程與食品安全控管，同時參與活動支援、影音剪輯及消費者觀察，共同規劃海外市場6個月行銷專案，學習以消費者為本的商業思維。

林品妤在曼谷生活時，看見泰國在東南亞地區的重要性，也見識台商的經營成果，這段經歷讓她確立未來成為品牌行銷的職涯目標。

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