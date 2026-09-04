國家機器介入？遭質疑查蔣萬安兒子僑生身分 教育部發聲澄清

台北市長蔣萬安的兒子蔣得立赴美交換引發爭議，有媒體報導教育部國教署曾向台北市教育局查詢蔣得立的僑生身分，質疑「國家機器」介入，教育部今天發布聲明否認。

蔣萬安兒子蔣得立今年考上台北市立建國高級中學，並錄取北市府教育局名額僅25名的國際交換學生學習計畫，遭質疑有美國籍卻用公費申請出國留學，連日來引發爭議。

有媒體報導，教育部國民及學前教育署近日曾派員向台北市教育局，查詢蔣得立的僑生身分，質疑是「國家機器」介入。

教育部今天下午發布聲明，澄清從未對蔣得立的僑生身分或升學資格，啟動過任何調查、查詢或行政程序，也沒有交辦人員詢問台北市教育局。

教育部進一步查證指出，本月2日在全國教育局處學管科長會議茶敘期間，有一名身分未明、自稱國教署人員的男子，向北市府人員詢問「如何入學師大附中國中部以及是否具僑生身分」。

台北市教育局當時並未確認該名男子的身分，僅能描述其外觀為短髮、身高約170公分。教育部進一步比對當天與會的3名男性官員，外觀特徵都不符。

教育部強調，目前並無任何事證，可證明上述詢問者是國教署人員。將身分未明人士在用餐期間的詢問，扭曲稱「國教署來查蔣得立是不是僑生」，與事實全然不符。

教育部表示，公務人員依法、依職權執行公務，不應在毫無事實依據下遭影射為政治操作工具。呼籲相關發言者提出具體事證，否則應公開更正，也請外界勿再轉述或擴散不實內容。