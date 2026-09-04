從不同地方走進臺科大　新生啟程開啟大學新篇章

國立臺灣科技大學今（4）日舉行新生入學指導活動，迎接各方的新生加入臺科大。校長顏家鈺勉勵新生，大學四年不只是取得一張文憑，更要善用學校資源，在學習、交流與各種體驗中建立自信、培養能力，「四年後走出臺科大時，希望你們會發現自己比以前更強、更厲害。」

臺科大舉辦2026新生入學指導，校長顏家鈺（中）歡迎新生加入臺科大，期許學生在未來四年探索更多可能、累積成長能量。 圖／臺科大 提供

顏家鈺表示，臺科大校園雖然不大，但擁有豐沛的學術與教學能量。面對AI快速發展，科技讓知識取得更加便利，但大學教育所帶來的不只有知識，更包含人際交流及親身體驗。「學校給你的不只是教育，還有人生的訓練跟體驗。」他鼓勵新生把握校園中的學習與交流機會，在大學四年「盡量參加、盡量玩、盡量念書」，把握四年探索與成長。

今年新生中，來自國立臺東專科學校附設高職部電機科的杜維恩，成為該校首位透過四技二專登記分發管道錄取臺科大的學生。當身邊沒有太多前例可以參考時，他主動上網搜尋升學資訊、加入升學社群，從中認識不少臺科大學長姐，也獲得許多升學建議，逐漸將臺科大設定為自己的目標。

為此，他曾特地跑到臺科大校門前拍照。「有學長說，去臺科門口拍照就會上。」他笑著說，雖然只是學生間流傳的小小「都市傳說」，卻讓他開始想像未來在臺科大的生活。如今，當時照片裡還隔著一道校門的校園，真的成為他接下來四年學習與生活的地方。

杜維恩過去曾就讀音樂班，後來轉向電機領域。看似跨度很大的轉變，音樂訓練卻培養了他面對重複與枯燥的耐性。「練音樂就是要一直重複一件事情，讀書也是一直刷題、一直看自己錯什麼，不能覺得枯燥乏味。」清晰的未來藍圖，讓三年的學習有了持續前進的動力。

這份積極尋找機會的習慣也延伸到課堂之外。高中畢業後，他得知「青年百億海外圓夢基金計畫」，主動報名並赴加拿大參與原住民族文化交流。身為布農族的他，透過歌謠探討族群文化自信、身分認同與歸屬感，也為大學生活累積第一次海外學習經驗。

臺科大今（4）日舉行2026新生入學指導活動，新生齊聚校園，正式展開大學生活。 圖／臺科大 提供

臺科大國際學生比例超過十分之一，顏家鈺也鼓勵新生善用國際化校園環境，主動與國際學生交流。杜維恩也期待增進英語口說能力，未來把握國際交換機會；四年後除了專業能力，也期許自己能在團隊中承擔責任，「成為一個重要的角色」。

顏家鈺校長也提醒新生，大學是學會為自己負責、建立人生觀的重要階段，期望學生多與老師互動，遇到生活或心理上的困難，也應主動尋求校內資源，「千萬不要把事情埋在自己心裡」。

每位新生帶著不同的成長背景與學習歷程走進臺科大，學校也將透過專業教育、多元學習與國際交流，陪伴學生在未來四年探索方向、累積能力，走出屬於自己的道路。