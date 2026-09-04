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專輔教師無職務加給 台教產等教團呼籲教育部修法納入
校園心理健康與學生輔導需求持續增加，台教產等多個教團指出，專任輔導教師長期處理學生自傷、家暴、性平及兒虐等高風險個案，承受高度心理勞務與法律通報責任，但現行教師待遇條例並未提供專輔教師職務加給，呼籲教育部推動修法，將專輔教師納入職務加給適用對象。
工會指出，一名專輔教師在3年、共6個學期內，平均可能執行近千人次個別晤談、近600人次親師諮詢，並參與330餘場個案會議，同時處理近300件家暴、性平、兒虐、自傷等高風險危機通報或臨案協處。
專輔教師除了直接面對高風險學生，也須負擔法律通報、跨處室協調、家長諮詢及危機事件處置等，若僅以專輔教師未兼任行政、未帶班為由，不提供職務加給，並未反映其跨班級、跨年級處理全校性危機事件的工作特性。
教團提出兩項訴求。建議修正《教師待遇條例》第13條第1款，將現行「對兼任主管職務者、導師或擔任特殊教育者加給之」，增列「專任輔導者」，讓高中職、國中及國小專輔教師均具備職務加給法源。
其次，要求教育部同步建立專輔教師職務加給機制，邀集第一線教師團體、專家學者討論，依專輔教師實際服務量能、危機處置風險、工作負荷及替代性創傷等因素，研訂合理加給基準。
工會表示，專輔教師須處理學生嚴重心理創傷、自傷、家暴、性平事件等高風險個案，需要高度專業能力，也承擔相當程度的心理壓力與風險，現行待遇制度專輔教師的職務加給為零元，制度有檢討必要，避免教師頻繁流動，也維持需要長期支持學生的輔導成效。
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