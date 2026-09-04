免費午餐後孩子吃得更好嗎？民團籲地方首長參選人守住5大品質

近年各地方縣市陸續推動學校午餐免費或擴大補助，但民間團體認為，「免費」解決的是家庭付費問題，卻沒有回答最核心的品質問題，民團發起「學校午餐升級承諾行動」，提出5大訴求，要求地方縣市首長參選人承諾，包括保障充足用餐時間與餐飲供應透明度、提高學校午餐採購在地農產品比例、增加有機與友善食材供餐頻次、逐步增加學校營養師人數、每年公布學校午餐基礎資料。

主婦聯盟環境保護基金會、大享食育協會、水花園有機農學市集、台灣家長教育聯盟、兒童福利聯盟基金會、綠色餐飲指南、餐盒食品商業同業公會全國聯合會、營養師公會全國聯合會等8個民間團體，發起「學校午餐升級承諾行動」，呼籲地方首長不能只把「免費午餐」當成教育福利政策，更應視為兒童健康、農業發展、環境永續與地方食物系統的重要公共投資，並提升為驅動下一代健康與台灣永續發展的國家級行動。

民團指出，午餐經費如何在免費與品質之間取得平衡，已成為地方政府的重要課題，因應財政收支劃分法變革，原由中央補助地方推動學校午餐採用有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS等標章，或具有台灣農產品生產追溯QR Code的食材，115年度起改由地方政府以增加的中央統籌分配稅款支應。也就是說，同樣是免費午餐，不同縣市未來可能因財政能力、政策優先順序及施政理念不同，而做出不同選擇。

民團擔心，有的縣市可能持續投入有機、友善及國產食材，有的縣市則可能在財政壓力下，優先考量成本，以低價思維辦理，這意味著地方政府未來對學校午餐的財政投入與政策選擇更關鍵。

民團指出，許多國家的經驗顯示，學校午餐改革的重點並不只是「誰付錢」，而是政府如何運用龐大的公共採購力量，同時推動兒童健康、農業、環境與教育。以巴黎為例，巴黎市政府推動「2022–2027永續飲食計畫」，將學校及其他公共餐飲納入整體食物政策，目標在2027年前達成100%永續、75%有機、100%當季，並有50%食材來自巴黎250公里範圍內；同時推動每周至少兩餐蔬食、減少食物浪費、食物廢棄物回收及減少塑膠使用。

法國更透過EGalim法案，要求公共團膳至少達到50%永續及高品質產品，其中20%為有機產品，並將減少食物浪費、增加蔬食選擇、資訊揭露等納入學校餐飲政策。日本也將午餐中的在地食材視為「活的教材」，透過學校午餐讓孩子認識地方文化、產業與生產者，並強調學校、教育工作者與地方生產者共同合作。

民間團體強調，地方首長掌握實質行政調度、政策整合與預算配置權，是啟動學校午餐改革的關鍵樞紐，為此，民團要求參選人承諾五大訴求，包括保障充足用餐時間與餐飲供應透明度、提高學校午餐採購在地農產品比例、增加有機與友善食材供餐頻次、逐步增加學校營養師人數、每年公布學校午餐基礎資料，落實資訊透明並為政策精進奠定基礎。

民團也預計於10月中旬公布全台縣市首長參選人的簽署結果，作為家長、社會大眾檢視參選人食農教育及永續承諾的重要指標。