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「進烤箱的好日子」引共鳴 台灣作家李佳穎登瑞典國際作家舞台

中央社／ 斯德哥爾摩4日專電
作家李佳穎（左）「進烤箱的好日子」瑞典版上市後獲得好評，並受邀參加斯德哥爾摩「國際作家舞台」，是首位登上這個舞台的台灣作家。中央社
作家李佳穎（左）「進烤箱的好日子」瑞典版上市後獲得好評，並受邀參加斯德哥爾摩「國際作家舞台」，是首位登上這個舞台的台灣作家。中央社

台灣作家李佳穎的小說「進烤箱的好日子」在瑞典翻譯出版，作品探討記憶、真實及童年成長過程等主題，引起許多共鳴；她近日出席斯德哥爾摩「國際作家舞台」、馬爾默市立圖書館「作家舞台」等2個瑞典重要文學活動，是首位受邀參與的台灣作家。

李佳穎睽違16年重返文壇的作品「進烤箱的好日子」8月11日在瑞典出版上市，瑞典快報（Expressen）2天後隨即刊出書評；李佳穎也受邀出席瑞典2場最有代表性的文學活動，包括2日在斯德哥爾摩文化館暨市立劇場（Kulturhuset Stadsteatern）登上「國際作家舞台」（Internationell författarscen），以及3日在馬爾默（Malmö）市立圖書館的「作家舞台」（Författarscenen）。

李佳穎表示，這本書從發想到出版，歷經將近4年時間，之後得獎與在短時間內賣出多國版權，得到這麼多注目，是完全沒有預料到的事情。在瑞典的座談是她第一次的國際文學活動，也是首度用英文公開討論自己的作品，感覺很新鮮。

主辦「國際作家舞台」的斯德哥爾摩文化館暨市立劇場文學總監奇波斯基（Pontus Kipowski）表示，國際作家舞台通常邀請瑞典讀者熟知的知名作家，甚至是諾貝爾文學獎得主、布克獎得主，但也希望可以介紹新作家與作品給瑞典讀者，因此每季會有幾位像李佳穎這樣的「新人」。

他表示，自己非常喜歡這本書，一個寫作者透過探討用記憶寫虛構小說的過程，轉化為一本小說，裡面提到的各種寫作問題與困難讓他感到非常迷人。加上這本書探討寫作的過程跟「國際作家舞台」的觀眾關心的主題很貼切，因此把李佳穎的座談放在本季的第一場。

瑞典版出版社Wahlström & Widstrand的編輯索德（Maria Såthe）對中央社表示，「進烤箱的日子」雖然是外國作品卻又非常貼近在地，她認為所有的好書都有很「普世」的主題，這本小說有很多地方都很容易讓人產生共鳴。例如，兒時的孤立是容易令人遺忘的，很多人都經歷過沒有歸屬感、不被父母理解或被忽略的時刻。

她認為，一本關於童年的好書不易尋，也不好寫，也許是因為李佳穎很在意孩子，把孩子的心聲與視角描寫的很真實，讓人很容易共感，這種感受是不限年齡、性別的。

在2日的「國際作家舞台」上，與談人瑞典作家庫爾賀德（Elin Cullhed）表示，李佳穎在書中對於「為反對而反對」部分的形容，完美描述了自己的心聲，她從來沒有想過用文字形容這種情緒，但卻在李佳穎的書中讀到了。

愛好文學的駐瑞典代表葉非比也以書迷身分出席，她表示，自己幾個月前看了「進烤箱的好日子」，覺得這是一本非常迷人的書，李佳穎能以台灣作家的身分登上國際作家舞台很令人驚喜。

她說，這本書充滿機智，在小說跟回憶錄之間游移，很多層次中充滿趣味與可讀性，用淺顯的文字跟讀者進行很親密的交流，很開心看到這麼多瑞典讀者也這麼喜歡這本書。

李佳穎 瑞典 舞台

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