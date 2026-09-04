校事會議研商 教團仍籲廢除 學生團體盼留申訴管道

校事會議因投訴門檻低，引發濫訴爭議，立法院七月退回校事會議相關辦法，教育部預計在九月底前完成相關研議與檢討。為此，教育部昨召集親師生等團體開會研商，擬將輔導管教注意事項的「阻卻違法事由」放入解聘辦法不受理事項。

不過教團仍呼籲廢除校事會議。全教總副理事長張瓊方強調，修法應朝「小案不辦、濫訴有責、冤案補償」的方向進行；學生團體則認為應保留多元申訴管道。國教署長彭富源表示，與會各方意見都將納入會議紀錄，帶回研議。

根據現行教師解聘、不續聘辦法規定，學校收到檢舉後須受理並進行分流，然而由於解聘辦法未明確訂定「小案免進校事會議」的門檻，而是由學校自主判斷案件性質，導致無論大小案件，仍有可能進入校事會議程序。

據了解，教育部在會中提到，擬在解聘辦法中，增列明確的不受理事由，藉此排除不具實質違法性的案件，以降低小案大辦帶來的困擾。

不過全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，呼籲教育部廢除校事會議，回歸教師評審委員會處理，並另訂不適任教師處理專法，教學或輔導管教爭議則應回歸教師考核機制，避免小型爭議動輒啟動複雜調查程序。

國教行動聯盟常務理事張文昌則認為，校園事件頻傳，若廢除校事會議，全面回歸校內處理，恐再度出現「師師相護」問題，難以取得家長及學生信任。

EdYouth一滴優教育協會理事長蔡其曄則提醒，過去曾發生檢舉人個資外洩事件，應確保參與調查及審議之相關人員落實保密義務，針對涉及校園霸凌、性別平等、體罰等敏感案件時，應在校外專責調查機制下，保留多元且安全的申訴管道。