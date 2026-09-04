教師荒⋯教部改口「中央地方共同努力」

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

教師荒」嚴峻，教育部長鄭英耀日前卻稱「招聘老師是地方政府責任」，讓基層教師炸鍋。為此，教育部表示，將研訂「教師開缺數評估指標」，提供縣市一一五年至一一七年缺額數據，作為規畫正式專任教師開缺的參考，並加強人才媒合、課務銜接及長期師資培育等面向，「中央、地方政府與學校共同努力」。

教育部表示，感謝第一線教師、學校行政團隊及各地方政府，在暑假期間持續投入教師甄聘、師資整備及課務安排等各項工作。會持續逐校了解實際需求，針對個別學校及特定類科的招聘困難提供協助，並針對偏遠地區及特定領域師資需求，持續擴充培育管道，包括擴大辦理偏鄉學士後教育學分班，以及增加ＳＴＥＭ領域師資培育量能等。

不過全教總副理事長張瓊方表示，目前的師資荒恐怕已不是單純「找不到人」的問題，而是「為什麼愈來愈少人願意進來、留下來」。教師待遇與福利缺乏吸引力、校事會議制度造成第一線教師高度不安，加上教學以外的行政雜務，以及備課、親師溝通、處理學生問題等大量隱形工時，才是影響教師留任的重要因素。

張瓊方說，若政策仍只聚焦開缺、甄聘、媒合與師資培育，卻未正視教師工作條件惡化的根本問題，即使短期補上缺額，也難以真正解決長期師資荒。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，教育部持續協助媒合師資是正確方向，建議各地方教育局處至少持續協助媒合至九月底，同時檢討教師超鐘點及薪資結構。她也質疑教育部所稱「百分之九十九師資完備」的數據與第一線實況有落差，應重新檢視數據真實性。

教師荒 鄭英耀 師資 教師 全教總 校事會議

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