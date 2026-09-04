國小體育班逐步退場…校方盼完善制度 防人才斷層

國民運動法翻修，為保障國小運動員正常學習，國小體育班未來不再增設新班，也避免過早訓練影響身心發育。基層擔心「體育班退場」變成「基層競技運動退場」，造成人才斷層，也會衝擊現行賽制，希望政府協助轉型、發布指引，在學生健康、教學與運動發展間取得平衡。

「未來改採社團及校隊方式運作。」桃園市中山國小校長蔡淑華說，校內體育班發展武術、排球專長，另有田徑、桌球等團隊，目前每周六節體育課，比普通班多三節專項訓練時間。未來轉型後，課程將與普通班相同，專項訓練改在放學後的課後社團補足，仍會持續發展既有體育項目，但學生分散各班，運作方式勢必調整。

台南市崇學國小校長洪榮進表示，他認同降低過早專項化及高強度訓練，但體育班長期培育基層運動人才，轉型時政府應充分聽取學校、家長、教練及學生意見，若未來朝社團化、社區化發展，應在避免過度訓練與保留學校發展特色運動間取得平衡，須完善專業教練、訓練時間、場地、經費、參賽及升學銜接制度，否則可能讓原本完整的人才培育體系出現斷層。

以排球、武術為發展重點的台南六甲國小體育班多年來屢獲佳績，吸引外縣市學生就讀。校長蘇淑娟說，各校條件不同，不宜一概而論，六甲體育班並非只追求競技，也兼顧課業及身心發展，遇比賽或訓練會安排補課及學習輔導，部分學生學業優於一般生，盼政府看見學校努力與學生實際需求，改革不應只是退場，應建立更完善、更具彈性的運動人才培育制度。

北市和平高中發展足球、跆拳道、籃球、棒球等，校長楊廣銓說，國小多在探索階段，確實應多元發展，廢除體育班轉型運動社團應確保指導人力、設備資源，目前的聯賽也應調整為區域性規模，以多元參與取代競技成績導向，減少參賽對課業的衝擊。

台中林姓家長說，「體育班轉型政策是往對的方向」，從科學化角度來說，先進國家都認為孩子不宜過早參與訓練，應接觸多元運動並普及化帶動運動風氣，進而選擇合適的運動興趣發展。