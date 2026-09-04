屋型書盒到卡帶 一場紙本復興運動

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導
野点進行一場場紙本書的大膽實驗。「白髮Grey Hair」挑戰紙本書「卷軸」閱讀邏輯，以雙棟屋型的紙盒裝幀。記者陳宛茜／攝影
野点進行一場場紙本書的大膽實驗。「白髮Grey Hair」挑戰紙本書「卷軸」閱讀邏輯，以雙棟屋型的紙盒裝幀。記者陳宛茜／攝影

「後閱讀時代」閱讀從紙本轉向數位，去年文策院調查指出，台灣逾七成書籍同步出版紙本書與電子書；而愈來愈多出版社為了節省成本只出電子書。三年前成立的野点出版社大膽逆風，不但只出版紙本書、還是根本不可能做成電子書的書籍。「我們想要打造物質性、電子書與３Ｃ螢幕無法複製的書籍體驗。」野点出版社總編輯張玉音表示。

野点去年出版「從破少年到酷小孩：台灣刺青師一九八○—二○二○」，書盒就像一隻等待刺青的手臂，尺寸大小跟真人手臂相同。剛出版的「白髮Grey Hair」則挑戰紙書「卷軸」閱讀邏輯，以雙棟屋型紙盒裝幀。

野点玩「調皮」，甚至以走入歷史的「卡式錄音帶」為載體，收錄並混音四位刺青藝術家工作時的針扎與運作聲響，用聽覺捕捉刺青場景的物理紋理。

野点其實是恆成紙業旗下的內容品牌。恆成紙業一九四五年於埔里起家，是台灣最大的美術用紙行。恆成紙業成員林雅萍指出，紙業確實感受到客戶的消失與生存危機，但「紙是有溫度的，有溫度的東西不會消失。」恆成因此展開一場場紙的實驗，除了辦出版社，也辦展覽、作裝置藝術，甚至封街辦紙的音樂派對。

擔不擔心出版的書材質太「傳統」無法吸引新世代讀者？張玉音表示，野点就是要作出紙本書和電子書的區隔，打造數位產品無法複製的手感體驗。她也會帶著這些宛如藝術品的紙書，「一卡皮箱走天下」參加日本東京藝術書展、草率季等國內外藝術市集，為紙書尋找新世代讀者。

野点也是「一人出版社」，張玉音「校長兼撞鐘」，將編輯和美編外包。但她在藝術媒體多年，擁有豐厚的人脈，總能找到適合的設計師完成一場場大膽的紙書實驗。

文策院 電子書 出版社

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【星期五的月光曲－台積電文學沙龍132現場報導】陳其豐／務實的浪漫

【紙上煙雲】葉步榮／憶臺靜農先生和林文月先生

香港漫畫家利志達在台個展 「二度刺秦」回顧經典

75年老報圖像化身浪漫信物！報時光×點點印首推限定主題本與快拍卡

相關新聞

校事會議研商 教團仍籲廢除 學生團體盼留申訴管道

校事會議因投訴門檻低，引發濫訴爭議，立法院七月退回校事會議相關辦法，教育部預計在九月底前完成相關研議與檢討。為此，教育部昨召集親師生等團體開會研商，擬將輔導管教注意事項的「阻卻違法事由」放入解聘辦法不受理事項。

教師荒 教部改口「中央地方共同努力」

「教師荒」嚴峻，教育部長鄭英耀日前卻稱「招聘老師是地方政府責任」，讓基層教師炸鍋。為此，教育部表示，將研訂「教師開缺數評估指標」，提供縣市一一五年至一一七年缺額數據，作為規畫正式專任教師開缺的參考，並加強人才媒合、課務銜接及長期師資培育等面向，「中央、地方政府與學校共同努力」。

國小體育班逐步退場…校方盼完善制度 防人才斷層

國民運動法翻修，為保障國小運動員正常學習，國小體育班未來不再增設新班，也避免過早訓練影響身心發育。基層擔心「體育班退場」變成「基層競技運動退場」，造成人才斷層，也會衝擊現行賽制，希望政府協助轉型、發布指引，在學生健康、教學與運動發展間取得平衡。

國小體育班逐步落日 不再新設

國民體育法迎來大幅翻修，行政院長卓榮泰昨指出，為保障國小學生運動員正常學習，國小體育班未來不再增設新班；針對不適任運動教練、裁判或運動專業人員，將不予檢定、授證或註銷合格證書，要建立查詢系統；是否全面清查狼教練，運動部長李洋說，將更新並確認資料庫。

後閱讀時代！一人出版社 善用AI逆勢突圍

逗點文創結社是「一人出版社」，總編輯陳夏民是唯一的人類員工，「請」了十二個ＡＩ顧問，每個負責不同領域的資料整理與建議：行銷、國際趨勢、市場調查…還有一個負責「唱反調」挑戰陳夏民的想法。每次開會陳夏民打開電腦，十二個ＡＩ顧問便會七嘴八舌提建議。全球進入「後閱讀時代」，出版被認為是夕陽產業進入「最壞的時代」。陳夏民卻認為，只要善用數位工具，「現在是獨立出版最好的黃金時代」。

屋型書盒到卡帶 一場紙本復興運動

「後閱讀時代」閱讀從紙本轉向數位，去年文策院調查指出，台灣逾七成書籍同步出版紙本書與電子書；而愈來愈多出版社為了節省成本只出電子書。三年前成立的野点出版社大膽逆風，不但只出版紙本書、還是根本不可能做成電子書的書籍。「我們想要打造物質性、電子書與３Ｃ螢幕無法複製的書籍體驗。」野点出版社總編輯張玉音表示。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。