AI雙面刃 創作助力強大爭議也不斷

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導
遠流董事長王榮文透露，預計明年九月開幕的金庸館，將結合AI與文本創造金庸小說的新體驗，「致敬一代文豪，也爭取下一代讀者參與共創」。記者陳宛茜／攝影
遠流董事長王榮文透露，預計明年九月開幕的金庸館，將結合AI與文本創造金庸小說的新體驗，「致敬一代文豪，也爭取下一代讀者參與共創」。記者陳宛茜／攝影

三月英國石黑一雄等近萬名作家出版「空白書」，抗議ＡＩ侵權，因為生成式ＡＩ大量模仿作家風格或使用作品內容「寫作」成書。七月英美出版界發生一位犯罪小說新人作家傑瑞．法拉德因為「無法釐清創作過程是否使用ＡＩ」，遭出版社取消價值兩百萬美元的版權合約。此例在台灣引發熱議，許多創作者擔心無法證明未使用ＡＩ寫作，也質疑在創作過程中使用ＡＩ，是否失去原創性。

南方家園總編輯劉子華透露，一位合作的作家創作擁有真實歷史背景的小說，被編輯挑出嚴重錯誤，作家坦承小說中的歷史細節是透過ＡＩ獲得。

國際上已出現大量透過生成式ＡＩ「生成」新書封面，甚至生成小說與傳記，許多「一人出版社」運用ＡＩ年產上千本書籍，衝擊出版市場。逗點文創結社總編輯陳夏民認為，ＡＩ可協助整理新書發表會的逐字稿、會議紀錄、宣傳文案等，但若使用於內容創作會有強烈的「ＡＩ感」，未必具備出版的價值。逗點製作書籍的過程中，選題的發想、市場調查、國際趨勢研究等，他會請ＡＩ協助；但真正進入創作，從文字內容、編輯到封面設計，他不會假手ＡＩ。

遠流董事長王榮文表示，遠流很注意ＡＩ在出版產業的應用，期待它會是帶領轉型的工具，但目前只有個人做為生產工具助力，還未成熟成為公司使用的工具。遠流將ＡＩ視為吸引新世代的祕密武器，預計明年九月開幕的金庸館，將結合ＡＩ與文本創造金庸小說的新體驗，「致敬一代文豪，也爭取下一代讀者參與共創」。

石黑一雄 小說 創作 AI 遠流出版

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