校事會議修法研商 全中教籲廢除：修補已無法解決問題

校園濫訴議題備受關注，教育部今天上午召開教師解聘辦法、考核辦法修正草案團體研商會議。全國高級中等學校教育產業工會認為，現行校事會議制度長期衍生程序失衡與爭議，已非局部修法或調整程序所能解決；認為校事會議問題不在如何修補，而是制度本身應全面檢討，若無法獲得現場教師信任，就應全面廢除。

全中教表示，校事會議歷經多年實務運作，當制度使教師長期處於遭檢舉、被調查的不安之中，並讓原應建立在教育專業、溝通與信任基礎上的親師生關係，逐漸走向防衛、對立與司法化，就應重新檢視制度存在的必要性。

全中教強調，教師應接受合理監督，涉及違法、不當管教、霸凌、性平或其他重大違失，應依法調查並負起相應責任。然而，教師應受監督，不代表現行校事會議制度具有不可取代性。校園爭議性質各異，從教學方式、班級經營、親師溝通到重大違失，不應動輒以高度調查化的程序處理。即使案件最終不成立，教師仍可能歷經漫長調查與等待，專業尊嚴及親師生信任也已受到傷害。

全中教說，當教師因擔心遭檢舉，而對管教、輔導與溝通趨於保守，形成「少做少錯、不做不錯」的防禦性教學，最終受影響的仍是學生的受教權益與教育品質。至於第三方機制，其功能應在於依明確標準協助案件合理分流，而非在分流階段即進行實質調查或預先認定教師違失，避免只是增加另一道程序，卻未真正解決現行制度的問題。

外聘調查人員負責訪談、事實認定及撰寫調查報告，其結果對學校後續處理及教師權益具有重大影響。然而，一旦調查出現認定偏誤或程序爭議，後續行政救濟、訴訟及校園關係修復的成本，卻主要由學校與當事教師承擔。

全中教指出，有調查的權力，就應負起相對應的責任。當權力與責任不對等，程序正義的疑慮就不會因修正流程而消失。教育部若以校事會議案件數減少，作為制度改善的證明，全中教認為仍應審慎看待。案件變少，不代表教師不再害怕；數字下降，也不代表校園信任已經恢復。

全中教認為，真正應該檢視的是，有多少教師因擔心遭檢舉而改變教學與管教方式，又有多少教師即使最終獲得「不成立」的結果，仍已對教育工作失去信任。制度是否合理，不能只看案件數字，更應看其對教育現場造成的實際影響。

全中教強調，「我們反對的不是監督，而是不合理的制度；我們要求的不是教師免責，而是權責相符與程序正義。」廢除校事會議，不等於廢除教師監督機制。教育部不應將改革侷限於「校事會議文字要怎麼修正」，而應解決權責失衡、程序保障不足及案件處理欠缺比例原則等問題。

全中教呼籲，教育部在程序正義尚未完備、違失責任與一般教育問題仍未能明確區分，以及相關救濟與配套機制仍有不足的情況下，不應僅以修補方式延續現行制度，而應從制度本身重新思考教師事件處理機制。

全中教表示，教育部應忠實整理各方意見，正視教育現場所提出的制度問題，並將今日對於案件分流、程序保障、親師溝通及第三方機制等重要討論，實質納入後續制度設計與條文修正，而非僅在既有制度框架下進行有限度的調整。