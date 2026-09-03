校事會議修法爭議 教師、學生團體意見分歧

校園濫訴議題受到社會重視，教育部今天邀集教育團體研商相關修法，教師團體主張全面廢除校事會議，學生團體則主張由縣市成立校外專責調查機制，雙方意見分歧。

教育部今天在台北召開的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」諮詢會議，與會團體代表會後陸續發布新聞稿和聲明，會議並沒有得出結論和共識。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）指出，校事會議制度本身應全面檢討，當制度使教師長期處於遭檢舉、被調查的不安之中，並讓親師生關係逐漸走向防衛、對立與司法化，就應重新檢視制度存在的必要性。

全中教主張在救濟與配套機制仍有不足的現況下，不應僅以修補方式延續現行制度，而應廢除校事會議。

全國教育產業總工會（全教產）理事長林蕙蓉也認為，校事會議冗長的審理流程、造成親師不信任等影響，已讓全國教師恐慌，應廢除校事會議全章條文，回歸教師評審委員會的處理機制。

學生團體EdYouth傍晚發布新聞稿，主張校事會議的初步篩選及調查機制，可由縣市教育局成立專責調查機制，負責案件的初步判斷、調查及後續分流。

EdYouth建議，六都由地方政府負責相關案件調查，其餘縣市則由教育部統籌，並由中央建立調查標準、程序及監督機制，避免學生權益因地方執行差異有落差。

EdYouth也關注檢舉者個資被外洩的問題，希望這一波修法能同步加強隱私與安全保障，確保參與調查及審議人員都落實保密義務。