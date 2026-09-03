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校事會議修法爭議 教師、學生團體意見分歧

中央社／ 台北3日電
校園濫訴議題受到社會重視，教育部今天邀集教育團體研商相關修法，教師團體主張全面廢除校事會議，學生團體則主張由縣市成立校外專責調查機制，雙方意見分歧。老師示意圖。圖/AI生成
校園濫訴議題受到社會重視，教育部今天邀集教育團體研商相關修法，教師團體主張全面廢除校事會議，學生團體則主張由縣市成立校外專責調查機制，雙方意見分歧。老師示意圖。圖/AI生成

校園濫訴議題受到社會重視，教育部今天邀集教育團體研商相關修法，教師團體主張全面廢除校事會議學生團體則主張由縣市成立校外專責調查機制，雙方意見分歧。

教育部今天在台北召開的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」諮詢會議，與會團體代表會後陸續發布新聞稿和聲明，會議並沒有得出結論和共識。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）指出，校事會議制度本身應全面檢討，當制度使教師長期處於遭檢舉、被調查的不安之中，並讓親師生關係逐漸走向防衛、對立與司法化，就應重新檢視制度存在的必要性。

全中教主張在救濟與配套機制仍有不足的現況下，不應僅以修補方式延續現行制度，而應廢除校事會議。

全國教育產業總工會（全教產）理事長林蕙蓉也認為，校事會議冗長的審理流程、造成親師不信任等影響，已讓全國教師恐慌，應廢除校事會議全章條文，回歸教師評審委員會的處理機制。

學生團體EdYouth傍晚發布新聞稿，主張校事會議的初步篩選及調查機制，可由縣市教育局成立專責調查機制，負責案件的初步判斷、調查及後續分流。

EdYouth建議，六都由地方政府負責相關案件調查，其餘縣市則由教育部統籌，並由中央建立調查標準、程序及監督機制，避免學生權益因地方執行差異有落差。

EdYouth也關注檢舉者個資被外洩的問題，希望這一波修法能同步加強隱私與安全保障，確保參與調查及審議人員都落實保密義務。

校事會議 學生 修法 教育部

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