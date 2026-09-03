廢體育班影響選手表現？教育現場贊成多元發展 籲政府配套先到位

國民運動法迎來大幅翻修，行政院長卓榮泰指出，為保障國小學生運動員正常學習，國小體育班未來不再增設新班，引發熱議，更好奇是否會影響體育生未來表現。不過大多數學校皆認為，比起國小確立方向，更應讓孩子多元接觸發展，但也呼籲相關配套包含賽制調整、師資增補等都應有具體規畫。

體育專業、和平高中校長楊廣銓認為，國小學生大多還在探索階段，確實應該讓孩子多元發展，且從國外教育體系來看對於國高中表現影響不大、甚至會更加優異，不過仍須考慮城鄉環境差異與社福條件，廢除體育班後轉型運動社團應確保運動社團指導人力資源，而目前的聯賽也應調整為區域性規模，以多元參與取代競技成績導向，並減少因參賽導致課業無法補足的問題。

大同高中教練、中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮認為，小學階段是動作協調、運動神經發展與運動習慣建立的黃金時期，即便轉型為社團或社區推廣，依然極度需要專業教練進行正確、安全的運動指導，避免因運動傷害影響學童發育，需要讓具備專業證照的教練走入小學社團，

邱為榮呼籲，政策應盡速頒布配套，規畫明確行政運作架構、經費補助機制與運營指引，「基層國小行政負擔本就沉重，若缺乏具體指引，恐導致學校無所適」。