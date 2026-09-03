回收婦力挺台灣電影！自掏腰包捐10萬給文化部 李遠：這是天使

國家電影及視聽文化中心2日舉行「零時ê望流動．世界．台語片」台語片70週年開幕活動，資深影迷葉金杏捐出資源回收存下的10萬元給文化部，這一幕讓文化部長李遠頓時淚崩。

葉金杏表示，近期看到文化部遭遇種種嚴酷考驗與不平待遇，心中十分不捨與生氣，因此再次決定拿出辛苦存下的存款送來台北，表達挺台灣電影與文化部的決心。面對葉金杏的熱情，李遠起初婉拒表示「不能收您的錢」，但在葉金杏的堅持下，文化部工作人員最終開立收據，也讓李遠淚灑現場。

李遠今天在臉書上表示，昨天活動現場聚集許多台語片時代的巨星與電影工作者，就在活動進行當中，一名自稱資深影迷的葉金杏女士主動上前致意，表明自己專程由高雄搭車北上，希望能將手中的10萬元捐給「台灣電影」。

李遠後續了解發現，葉金杏平時靠著賣口香糖與從事資源回收維持生活，收入雖微薄，卻極具熱心。從早期的國家電影資料館時代至今的影視聽中心，她憑著一己之力，持續長達30年不間斷地捐款，用實際行動默默守護台灣電影發展。

李遠表示，這樣素樸的民眾以最直接的方式表達支持，讓他這段時間以來累積的壓抑情緒瞬間潰堤，「葉金杏女士是上天派來安慰的天使，她的熱情、良心與義氣，也成為文化團隊在嚴酷考驗下繼續前行的最大動力。」