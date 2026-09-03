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唐獎榮耀展台北登場 大氣化學家揭臭氧破洞珍貴儀器展出

中央社／ 台北3日電
2026年唐獎榮耀展3日在台北登場，現場珍貴展品包括漢學獎得主葛兆光「中國思想史」的手寫授課講義，上面貼有大量小紙條，讓民眾一觀他嚴謹的教學與研究態度。中央社
2026年唐獎榮耀展3日在台北登場，現場珍貴展品包括漢學獎得主葛兆光「中國思想史」的手寫授課講義，上面貼有大量小紙條，讓民眾一觀他嚴謹的教學與研究態度。中央社

2026年唐獎榮耀展在台北登場，現場珍貴展品包括永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon）40年前在南極觀測的光學儀器，以此揭開氟氯碳化合物（CFCs）是造成臭氧洞擴大的主因。

2026年「唐獎週」今天由在中正紀念堂舉辦的「唐獎榮耀展」展開序幕，6名得主預計9月中旬來台，除參與頒獎典禮外，也會發表大師論壇，並進入高中、大學互動，成為學界盛事。

唐獎執行長陳振川表示，今年唐獎週有許多亮點活動，包括9月18日的頒獎典禮（以下皆為9月）、19日的得獎人演講。21日在台北的「唐獎生醫日」，3名得主將在台大醫院、師大附中、台北醫學大學與青年學子對談，精彩可期。

今天開始在中正紀念堂展出的唐獎榮耀展，首度打造數位「唐獎智庫」，匯集7屆得主的貢獻，民眾還可透過系統留言，將感想分享於現場的電子共創牆。

唐獎榮耀展最有看頭的是歷屆得主捐贈給基金會的紀念品，包括2026年永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon）的南極觀測光學儀器。

1980年代蘇珊．索羅門提出假設，認為氟氯碳化物產生的化學反應，與臭氧層破洞擴大有關。為了驗證假設，研究團隊前往南極，在極端的環境中，利用光學儀器測量月光、散射太陽光的波長特性，進而推算出大氣中特定氣體的濃度。

如今這個約40年前的原始儀器，被帶到台北展出。唐獎基金會透露，儀器中的鏡子當初在南極就已被破壞了，蘇珊．索羅門為了這次展覽，特別重新訂製了一個新的鏡子，希望民眾藉由觀賞此物，共同反思氣候變遷議題。

另一個重要展品是漢學獎得主葛兆光「中國思想史」的手寫授課講義，最大特色是有很多反覆修改的痕跡，且貼了大量的小紙條。原來葛兆光有個習慣，希望在一個頁面裡盡量寫完一個完整的段落，呈現出整體的思考脈絡。

後來葛兆光改用打字，讓這些手寫的授課講義更顯得珍貴。30多年過去，紙張已經非常脆弱，唐獎基金會因此製作精美的複製件，在唐獎榮耀展中展出，讓民眾一觀大師嚴謹的教學與研究態度。

2026唐獎榮耀展即日起在中正紀念堂展出，展品包括永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon）約40年前在南極觀測的光學儀器，她就是以此揭開氟氯碳化合物（CFCs）是造成臭氧洞擴大的主因。中央社
2026唐獎榮耀展即日起在中正紀念堂展出，展品包括永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon）約40年前在南極觀測的光學儀器，她就是以此揭開氟氯碳化合物（CFCs）是造成臭氧洞擴大的主因。中央社

唐獎 榮耀 化學

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