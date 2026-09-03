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國圖等5大學術典藏機構訪德 展現台灣數位漢學資源

中央社／ 記者林尚縈柏林3日專電
台灣5大學術典藏機構在海德堡大學「繪製臺灣數位人文風景，探索漢學研究」研討會，向與會學者介紹台灣數位典藏學術資源。圖／國家圖書館提供（中央社）
台灣5大學術典藏機構在海德堡大學「繪製臺灣數位人文風景，探索漢學研究」研討會，向與會學者介紹台灣數位典藏學術資源。圖／國家圖書館提供（中央社）

國家圖書館在全球推動「臺灣漢學資源中心」，今年首度集結國史館中研院故宮及檔案管理局赴德國，向歐洲漢學界展現台灣數位典藏成果。國圖代理館長翁誌聰表示，除了AI、半導體受國際矚目，台灣也有很堅實的學術軟實力。

國際學者要研究漢學，不必只從中國取得研究資源，台灣累積的大量史料、古籍與國家檔案經數位化，已成為全球漢學研究的重要資料庫。

國圖1日在德國海德堡大學舉辦「繪製臺灣數位人文風景，探索漢學研究」研討會暨交流工作坊，邀集來自英國、法國、荷蘭、瑞士、波蘭、愛沙尼亞等地的漢學圖書館員及學者參與。

翁誌聰接受中央社訪問表示，國圖自2011年起在海外推動「臺灣漢學資源中心」（Taiwan ResourceCenter for Chinese Studies，TRCCS），與各國重要大學及研究機構合作，推廣台灣出版的漢學研究成果及相關資源。

截至今年8月，國圖全球已有57個合作夥伴，遍及歐洲、美洲、亞洲及大洋洲，包括美國哈佛、史丹佛、日本東京大學、京都大學及德國海德堡大學。

除了擴大TRCCS布局，國圖今年更首度邀集國史館、中研院、故宮及檔案管理局組成團隊赴德。翁誌聰指出，中研院、故宮國際知名度較高，過去已有較多海外交流機會；國史館、檔案管理局同樣保存大量重要國家檔案，卻較少有直接向國際學界介紹的機會。

5個單位此次分別展示台灣不同數位典藏，包括國史館的歷任總統數位檔案、中研院近代史數位資料庫、故宮善本古籍數位化與圖像資源、檔案管理局的國家檔案，以及國圖歷年建置的漢學數位資源及古籍聯合目錄。

翁誌聰說，過去海外學者若要使用珍貴史料，往往必須親自到台灣申請調閱原件；數位化後，海外學者可透過網路讀取資料，大幅降低研究門檻。

他觀察，歐洲學者尤其關心台灣各機構數位化的最新進度，以及哪些資料已經開放。台灣推動數位典藏已有10多年，海外學者雖然知道相關資源，但未必掌握各機構最新開放的資料，透過面對面交流，可以讓研究者第一時間了解。

翁誌聰表示，國圖希望扮演的不只是「圖書館對圖書館」的合作平台，而是串連台灣不同學術典藏機構與海外研究者的入口。國史館、檔案管理局等機構擁有珍貴資料，未來可藉由國圖長年建立的海外網絡增加國際能見度。

他說，國際社會近年透過台積電及人工智慧產業更加認識台灣，「除此之外，我們還是有很堅強的學術軟實力」，希望未來集結更多國內重要學術夥伴，一起向國際發聲。

國家圖書館代理館長翁誌聰率國史館、中研院、故宮及檔案管理局5大學術典藏機構赴德國，向歐洲漢學界介紹台灣數位典藏及研究資源。圖／國家圖書館提供（中央社）
國家圖書館代理館長翁誌聰率國史館、中研院、故宮及檔案管理局5大學術典藏機構赴德國，向歐洲漢學界介紹台灣數位典藏及研究資源。圖／國家圖書館提供（中央社）

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