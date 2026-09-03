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建功學生放學擠不上公車 竹市府：尖峰班次已最大化、評估彈性增班

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員蔡惠婷實地走訪發現，多處站牌湧現數十名學生候車。圖／取自蔡惠婷臉書
新竹市議員蔡惠婷實地走訪發現，多處站牌湧現數十名學生候車。圖／取自蔡惠婷臉書

新竹市各校開學3天，就有建功高中國中部家長反映，孩子放學後在光復路沿線「擠不上公車」、趕不上補習。新竹市議員蔡惠婷實地走訪發現，多處站牌湧現數十名學生候車。竹市府表示，尖峰班次已最大化，將請業者評估彈性調班增運量。

蔡惠婷表示，建功高中國中部下午4時5分放學後，不少學生步行前往清華大學站搭車，加上午後降雨，原本騎YouBike或自行車的學生可能轉搭公車，使光復路沿線候車人潮增加。

她昨天下午騎機車沿光復路實地觀察，下午4時25分抵達清華大學站，清大側已有20多名學生候車，對向站牌排隊近70人；下午4時45分到新竹中學站，竹中腳踏車棚附近有30多人等車；下午4時55分到光復中學站，赤土崎公園一側也有約15至20名學生候車。

蔡惠婷說，下午4時58分再回到清華大學站時，仍有約30至40名學生等車，當時2輛「藍1」公車進站，但車內已約8成滿，僅個位數乘客下車，最後只有排在前方的少數學生順利上車。

她分析，往竹東方向公車行經光復中學後，剩餘車位有限，清大站學生難以上車；往市區方向則在清大站載客後，光復中學站學生也可能搭不上，因此出現學生提前走到前一站候車。

蔡惠婷提出2項建議，包括由學校評估增開「國中部專屬校車」，以及推動建功、光復兩校「跨校合辦通學專車」，透過共同調查學生需求，分流既有公車人潮。

新竹市政府交通處表示，由於現行司機缺額，為提高尖峰時段的運能，業者透過各路線混合排班來增加公車班次，公車班次已達最大化，尖峰時間所有的司機已投入輸運，市府也透過薪資補貼協助業者招募司機，目前已增加光復路公車班次。市府會持續協助業者招募司機，並關注尖峰時段運能，請客運公司評估彈性調整班次的可能性來增加光復路的運量。

此外，市府也正在辦理公車路網檢討中，將透過票證資料盤點分析公車路網與班次並提出檢討與規畫，期透過路網優化與或路線間的整併，來提高公共運輸熱點的運輸能量。

新竹市議員蔡惠婷實地走訪發現，多處站牌湧現數十名學生候車。圖／取自蔡惠婷臉書
新竹市議員蔡惠婷實地走訪發現，多處站牌湧現數十名學生候車。圖／取自蔡惠婷臉書

公車 班次 學生

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