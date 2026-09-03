政院翻修國民運動法 未來不再新設國小體育班

國民運動法迎來大幅翻修，行政院長卓榮泰指出，為保障國小學生運動員正常學習，國小體育班未來不再增設新班，針對不適任運動教練、裁判或運動專業人員，將不予檢定、授證或註銷合格證書，要建立查詢系統供民眾查詢。

運動部成立即將屆滿一周年，行政院會今日通過國民運動法修正，名稱從國民體育法修正國民運動法，內容增加12章、70個條文。新增適應運動、運動教練、運動裁判及運動專業人員、運動產業及運動文化、國際運動等專章。

卓榮泰表示，為保障國小學生運動員正常學習，國小體育班未來不再增設新班。現有國小體育班應該依照體育班轉型政策，朝社團化及社區化發展，平衡學習與訓練，避免過早進行高強度專項訓練。另外，明年1月1日起的學校體育業務分工銜接，請運動部及教育部積極合作研議，確保施政無縫接軌，也並於本年底要共同提報體育班轉型計畫，以利整個落實執行。

針對體育班轉型何時上路，李洋指出，會請教育部報經行政院核定後才會執行，運動部將與教育部協商如何讓體育班轉型更加明確，並與現行體育班說明與溝通；他說，改變並非讓孩子失去運動機會，而是循序漸進，讓更多孩子參與運動，也希望讓運動發展能社區化與社團化。

卓榮泰表示，為保障身心障礙及特殊需求者平權參與運動的基本權益，修法參考國際及國內適應運動的主流化意涵，新增適應運動專章，透過運動規則、器材設備、場域環境的規劃，落實運動平權與社會共融的理念。

卓榮泰指出，有關特定運動團體管理，未來將強化財務透明與公開機制，推動專項委員會以選舉方式產生委員，強化組織治理，並且促進決策來貼近選手實務的需求。

針對不適任運動教練、裁判或運動專業人員，卓榮泰說，將不予檢定、授證或註銷合格證書，要建立查詢系統供民眾查詢，以避免不適任人員進入運動場域，保障兒少身心權益，維護運動場域安全。

李洋補充，運動部將與衛福部和法務部，更新、確認資料庫，若有突發個案，將立即請相關協會調查與審核，遮蔽涉案人員資料，確認違法後會立即退場。