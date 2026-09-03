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開學後孩子喊肚子痛、想吐別當藉口 醫揭「開學焦慮」警訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
8月31日開學至今，不少學生一想到上學就出現頭暈、噁心、失眠甚至腹痛等症狀。精神科醫師楊聰財表示，這類「開學焦慮」常與作息改變、課業及人際壓力有關。聯合報系資料照
8月31日開學至今，不少學生一想到上學就出現頭暈、噁心、失眠甚至腹痛等症狀。精神科醫師楊聰財表示，這類「開學焦慮」常與作息改變、課業及人際壓力有關。聯合報系資料照

8月31日開學至今，不少學生一想到上學就出現頭暈、噁心、失眠甚至腹痛等症狀。精神科醫師楊聰財表示，這類「開學焦慮」常與作息改變、課業及人際壓力有關，若症狀持續、已影響上學或日常生活，應尋求專業協助。

楊聰財表示，開學後學生從暑假較自由的生活，重新回到固定作息、課業與團體生活，部分孩子短時間難以適應，加上新班級、新老師、課程安排，以及考試、成績與人際關係等壓力，都可能讓焦慮反應變得明顯。

他指出，焦慮不只表現在情緒，也可能轉化為身體症狀。人在壓力下交感神經活躍，可能出現心跳加快、頭暈、噁心、胃痛、胸悶等反應；若暑假期間長期晚睡、作息紊亂，開學後睡眠不足，也可能進一步加重疲勞、注意力不集中及身體不適。

楊聰財說，開學前後因焦慮、失眠或身體不舒服到精神科、身心科求診的學生並不少見，尤其原本自我要求較高、對成績較在意，或曾有同儕相處、校園霸凌等不愉快經驗的學生，更可能在返校後出現明顯壓力反應。

他提醒，家長面對孩子喊肚子痛、頭暈或不想上學時，不宜第一時間認定只是「找藉口」，應先了解孩子究竟擔心什麼，包括課業是否跟不上、與同學相處是否出問題，或是否難以適應新環境。

在調適方面，可先從恢復規律作息、充足睡眠及正常飲食開始，並透過深呼吸、運動、放鬆等方式降低焦慮。家長也應減少過度比較與成績壓力，多傾聽孩子感受；學校則可透過導師與輔導資源協助適應。

楊聰財表示，多數學生經過一段適應期後症狀可逐漸改善，但若頭暈、噁心、失眠等情況持續，甚至因此頻繁請假、拒絕上學或明顯影響生活功能，就應尋求精神科、身心科或心理專業協助，釐清是否有進一步的焦慮問題。

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