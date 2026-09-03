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台南校園行政多議員批「不精準」教師疲於奔命 教育局：持續精進

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗翰今總質詢聚焦教育議題，提出台南市學校承受過多且不夠精準的行政要求，造成教師壓力，要求行政減量。圖／取自台南市議會直播
台南市議員李宗翰今總質詢聚焦教育議題，提出台南市學校承受過多且不夠精準的行政要求，造成教師壓力，要求行政減量。圖／取自台南市議會直播

台南市議員李宗翰今總質詢聚焦教育議題，他指出，台南市各級學校長期承受過多且不夠精準的行政要求，校長、教師及學生疲於應付各類瑣碎行程與評量，反而削弱教育現場最核心的教學與陪伴功能；教育局長鄭新輝表示，各項措施與指標都有其必要性，會持續檢討改善。

李宗翰指出，台南市各級學校目前仍須配合多項成效有限的行政措施，包括缺乏精準度的友善校園環境問卷、要求剛開學的教師在一周內準備對一年級新生進行愛滋病防治宣導，以及其他縣市已陸續減量或免除外部評鑑的校長（校務）評鑑等。

李宗翰強調，這些措施最大的問題在於「測不準」。當校務團隊必須耗費大量時間處理低效率、欠缺精準度的行政要求，最終往往只能以形式化方式應付；一旦遇到真正具有高度需求的個案，反而可能因第一線人員無暇深入覺察而錯失介入時機，導致憾事發生。

鄭新輝說，這些預防措施及績效指標不至於對學校造成太大負擔；盡管仍可能發生令人遺憾的個案，相關措施的目的仍是希望達到有效預防。

鄭新輝說，台南目前未另行辦理校務評鑑，而是依國民教育法相關規定辦理校長辦學績效評鑑，從行政經營、教學領導、學生學習與成長，以及家長與社區互動等面向，綜合檢視校長辦學情形，協助校長及學校團隊發現需要改善之處，進一步提升辦學成效與教育品質。

教育局指出，校長辦學績效評鑑的目的，在於透過定期檢視與反思持續精進辦學，相關評鑑指標每年均會邀集校長代表共同討論，並依實務需要滾動檢討。未來也將持續檢視評鑑制度及執行方式，在兼顧制度功能與實務需求下適時調整，讓評鑑結果成為協助校長及學校改善辦學的重要參考，進一步促進教育品質提升。

校園 台南 教育局

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