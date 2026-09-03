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校事會議修法研商挨轟各說各話 全教產籲廢除、回歸教評會

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部今天上午召開教師解聘辦法、考核辦法修正草案團體研商會議。圖／全教產提供
教育部今天上午召開教師解聘辦法、考核辦法修正草案團體研商會議。圖／全教產提供

校園濫訴議題備受關注，立法院7月27日退回校事會議相關辦法，教育部預計在9月底前完成相關研議與檢討。教育部今天上午召開教師解聘辦法、考核辦法修正草案團體研商會議，全國教育產業總工會表示，此次會議並沒有看到教育部的修正草案內容，又是各執一詞，各說各話，沒有明確結果。

全教產說，教師法第29條並未授權教育部訂定所謂校事會議，因此校事會議相關條文應全章刪除。此外，原新增的第9條之1雖在第9條修正草案說明中明確表示，刪除匿名檢舉規定，意即「檢舉人未具真實姓名，檢舉事件均不予受理」，但教師解聘辦法第9條之1卻開了後門，若匿名檢舉內容涉及教師成績考核辦法所定懲處事項，仍可送教師成績考核委員會處理，因此濫訴依舊存在。

全教產認為，教師解聘辦法原為優化不適任教師處理機制，卻造成校園大濫訴、網路公審及踐踏教師尊嚴等問題，嚴重影響教育現場師資穩定。

全教產說，對於接受校事會議調查的教師，應提供法律扶助，但目前學校有因公涉訟審議小組，通常由校長主導，有校長擔心得罪家長，可能用各種理由不給予法律扶助，讓遭調查教師獨自面對。一旦調查不成立，現行制度對於冤案教師的賠償及權益回復仍不完整，包括專業加給、特休及補休、獎金，以及名譽回復等均未到位。

此外，全教產認為，目前校事會議調查人員的素質仍有參差不齊，甚至存在「有罪推定」情形，例如「你會被家長投訴一定是親師溝通不良、輔導管教不當等」。因此建議，學校訂定教師輔導管教學生辦法注意事項應提升至法律位階，否則老師就算依照輔導管教辦法來輔導學生，依舊被家長投訴。

根據教育部統計，2024年至2025年校事會議共受理1124件投訴案件，其中完成調查769件，最終停聘或解聘的不適任教師僅26件，占受理案件約2.3%。全教產理事長林蕙蓉說，校事會議衍生的濫訴、網路霸凌及惡意投訴，加上繁複冗長的調查流程，已造成教師動輒得咎、親師互信下降，也讓教師對教學及輔導管教產生疑慮，「教育部身為國家教育主管機關，未能遏止濫訴教師問題，令人遺憾」。

因此，全教產要求教育部應廢除校事會議全章條文，回歸教師評審委員會的處理機制，並另訂不適任教師處理專法。全教產也主張，教學或輔導管教爭議應回歸教師考核機制，避免小型教學或管教爭議動輒啟動複雜調查程序。

在保密責任方面，全教產說，校事會議相關人員均負有保密義務，但家長洩密的責任較難追究，過去案例中也曾出現學校礙於各種因素不願追究的情況，造成師生權益受損；不能因少數不適任教師個案處理不當，就以偏概全，造成教師職場的大崩解。

對於教育部長鄭英耀日前受訪表示，「廢除校事會議當然是最終目標，未來若校園恢復親師互信、制度運作正常，仍希望回歸專業，由教評會處理不適任教師案件」。全教產質疑，從教育部近期向立法院提出的「校事會議暨教師輔導管教制度與兒少相關權益探討」書面報告來看，校事會議目前並未朝廢除方向推動。

全教產表示，已在今年6月15日立法院公聽會中明確主張，案件調查權應回歸法律明定的學校教評會，《教師解聘辦法》則另訂專法；同時將《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》提升至法律位階，納入家長責任，明定家長應配合學校輔導管教及相關裁罰機制，並制定《教師權益保護法》，明確保障教師人格權及工作權益。

全教產指出，在相關法規尚未完成修訂之際，暑假期間又發生台中教師遭學生攻擊、恐有失明風險的事件，顯示校園教師因輔導管教學生衍生的校安問題仍持續發生。

全教產呼籲教育部應積極面對教育現場因校事會議所衍生教師輔導管教學生的困境、親師信任瓦解的困境，從廢除校事會議做起。

校事會議 全教產 修法

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