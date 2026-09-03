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勾「貧困」老師直接來家訪！學生資料表掀一票童年黑歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
開學時，學生會收到基本資料調查表，其中常包含家庭經濟狀況、父母教育方式等。 示意圖／AI生成
開學時，學生會收到基本資料調查表，其中常包含家庭經濟狀況、父母教育方式等。 示意圖／AI生成

學校陸續開學，校方通常會發放學生基本資料調查表，其中常包含家庭經濟狀況、父母教育方式等欄位。一名網友看到「家庭經濟狀況」選項後好奇發問，「到底有誰勾過富裕的？」意外掀起一票網友回憶。

原PO在Threads貼出學生基本資料調查表，其中家庭經濟狀況分為「富裕、小康、清寒、貧困」4個選項，讓他不禁好奇，究竟有多少人真的曾經勾選「富裕」。

貼文曝光後，不少網友笑稱自己從小到大幾乎都勾「小康」，「從小勾小康，殊不知我家其實根本勾不到邊」、「以前都勾小康，但現在應該可以勾清寒」、「正確選項應該是月初清寒、月底貧困」。也有人感嘆，過去自認小康，如今面對生活開銷，經濟狀況似乎早已不同。

也有網友分享學生時期的趣事，「小時候白目都勾富裕，我爸喜提六年的家長會長」、「我都勾貧困，然後就被老師約談了」、「我以前勾貧困，以為學費可以減免，之後老師來家訪，我就被打個半死」。甚至有人表示，自己真的曾勾過「富裕」，因為家裡曾捐給學校上百萬元。

不少過來人則半開玩笑建議，「盡量選小康，選富裕會被迫出錢，選清寒或貧困，學校會關心你」。還有人分享，同學家中擁有多輛怪手、吊卡、起重機及貨車，卻勾選「貧困」，結果老師打電話關心，讓家長一頭霧水。

另外，也有網友質疑選項設計，認為「怎麼沒有普通可以選」，直呼「沒有普通後，我一秒變清寒」、「我怎麼記得以前有普通」。不少人認為，若沒有更中性的選項，多數學生最後恐怕還是只能選擇「小康」。

從學生基本資料表「家庭經濟狀況」該勾富裕、小康還是清寒的討論，也能看出台灣家庭所得差距的現況。「聯合報」曾報導，主計總處最新家庭收支調查顯示，114年全體家庭平均每戶可支配所得約121萬元，較前一年增加3.9%，但高低所得家庭差距也持續擴大。

若將家庭依可支配所得分成五等分，最高20%家庭平均每戶可支配所得達244.9萬元，最低20%則僅39.7萬元，兩者相差6.17倍，創14年來最高。主計總處指出，AI浪潮帶動半導體等產業獲利，高所得家庭收入成長較快，是差距擴大的原因之一。

學者認為，要改善所得不均，可從租稅制度、產業與人力配置著手，包括檢討目前稅基是否合理，並讓AI、半導體帶來的成長效益擴散至更多產業。此外，增加社會住宅供給、降低居住負擔，也被視為縮小世代與貧富差距的重要方向。

學生 家庭 家長

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