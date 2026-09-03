教師荒開學首周9成教師超鐘點 教育部公布7措施：中央和地方共同努力

開學首周，教師荒問題未解，全國代理暨代課教師產業工會日前公布調查，揭露全台高達9成的教師本學期面臨「被迫超鐘點授課」。教育部今天表示，持續從正式教師開缺、代理教師甄聘、人才媒合、課務銜接及長期師資培育等面向，與地方政府共同推進師資整備，穩定學校教學人力，中央、地方政府與學校共同努力。

教育部今天發布新聞稿表示，感謝第一線教師、學校行政團隊及各地方政府，在暑假期間持續投入教師甄聘、師資整備及課務安排等各項工作，共同讓學生順利迎接新學期、安心學習。穩定師資是支持學生學習及教師教學的重要基礎，也需要中央、地方政府與學校共同努力。

教育部也提出因應教師人力7項具體作為。首先，提早整備師資、優先補實正式教師，並改善偏遠地區住宿條件。教育部自114年8月起，透過中央與地方多次研商會議，持續引導地方政府評估師資需求、降低教師員額控留，並逐年穩定釋出正式教師職缺，以優先補實正式教師；同時協助住宿條件老舊及生活交通較不便利的偏遠地區學校改善教師宿舍，自108至115年度累計補助2070校次、約12.5億元，從師資補實及工作環境改善雙管齊下，提升教師任教與留任條件。

教育部說，115學年度截至7月23日，地方政府回報公立國中小正式教師實際開缺6464名，其中國小3258名、國中3206名，最終擇優錄取5676人。後續將依學生數、教師退休情形及實際教育需求，妥適規畫正式教師開缺及甄選，持續提升正式教師補實情形。

其次，逐縣市、逐校掌握師資需求，持續協助學校補實師資。教育部表示，正式教師甄選完成後，各地方政府及學校會依實際用人需求接續辦理代理教師甄聘。國教署自7月起即透過全國教育局（處）長會議等場合掌握各地師資整備情形，並於7月底邀集各地方政府教育局（處）首長，就正式及代理教師甄聘、尚待補實需求及招聘困難進行專案盤點，共同研商協處措施。

教育部表示，自8月起，國教署進一步每周與地方政府共同盤點代理教師甄聘進度，逐縣市、逐校掌握尚待補實學校、需求類科及甄聘辦理情形，並依個別學校實際需要提供行政協處及人才媒合，使師資整備不只掌握整體數據，更能落實到每一所仍有用人需求的學校。

第三，整合教師職缺資訊，提升求職求才媒合效率。教育部持續優化「高級中等以下教育人才庫入口網」，整合正式教師甄選、代理代課教師人才庫，以及各縣市教師攬才、待遇福利及支持措施等資訊。115年4月起新增「公立國中小及幼兒園專任教師甄選簡章公告專區」及「各縣市教師攬才及支持措施公告區」，方便有志投入教育現場的人才掌握職缺及相關支持，也協助學校提升招聘及媒合效率。

第四，擴大潛在師資來源，主動將職缺資訊送到人才端。教育部鼓勵師資培育大學協助教育實習學生及師資生登錄教育人才庫，擴充可投入教學的人才來源；開學前也結合民間團體人才網絡及宣傳量能，主動推播偏遠地區、非山非市地區及較難招聘學校的職缺，讓更多有意投入教育工作的人才掌握學校需求，增加雙方媒合機會。

第五，多元措施銜接課務，減輕第一線教師負擔。於尚未完成代理教師甄聘的學校，在完成聘任前的過渡期間，地方政府及學校可依實際情形，透過代課教師、跨校合聘、退休教師協助，以及必要的課務調整或兼課等方式，維持學生課程順利銜接。

教育部強調，過渡性課務安排是師資補實前維持學生正常學習的銜接措施，後續仍以持續招聘、補實所需師資為目標，並與地方政府掌握各校情形，協助學校逐步恢復穩定、合理的師資及課務配置，減輕教師教學負擔。

第六，逐校掌握需求，持續協處尚待補實師資。截至今年8月25日，地方政府回報公立國中小尚待聘代理教師614人，其中國小211人、國中403人；以114學年度公立國中小教師總數14萬4730人計算，尚待聘人數約占0.42%。

教育部說，整體數據主要用於掌握全國師資整備進度，但各校所在區域、需求類科及招聘條件不同，因此除掌握整體趨勢，也會持續逐校了解實際需求，針對個別學校及特定類科的招聘困難提供協助，逐一處理尚待補實的師資需求。

第七，兼顧當前補實與長期培育，穩定師資供給。除協助學校補實當前所需師資外，教育部也從中長期師資供給著手，持續掌握各教育階段、地區及教學領域的師資供需情形，並依實際需求透過多元管道強化師資培育。

教育部說，115年已研訂「教師開缺數評估指標」，提供地方政府115年至117年國小及國中教師缺額相關資料，作為規劃正式專任教師開缺的參考，協助地方兼顧學生數變化、教師退休人力、實際教育需求及區域師資條件，妥適規劃教師甄選及開缺。

針對偏遠地區及特定領域師資需求，教育部說，將持續擴充培育管道，包括擴大辦理偏鄉學士後教育學分班，以及增加STEM領域師資培育量能，從師資培育端持續充實未來可投入教育現場的教師人力。

教育部表示，持續從正式教師開缺、代理教師甄聘、人才媒合、課務銜接及長期師資培育等面向，與地方政府共同推進師資整備，穩定學校教學人力。圖／教育部提供