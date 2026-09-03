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老師清晨6點傳LINE遭家長怒嗆「欠罵嗎」 網傻眼：難怪沒人想當老師

聯合新聞網／ 綜合報導
新學期開始，一名國中老師清晨6點在LINE群組發送歡迎訊息，讓一名家長覺得被打擾到睡眠，回訊連番怒罵。 圖／AI生成
新學期開始，一名國中老師清晨6點在LINE群組發送歡迎訊息，讓一名家長覺得被打擾到睡眠，回訊連番怒罵。 圖／AI生成

新學期陸續開學，不少導師也開始建立班級群組，方便與家長聯繫，不料近日卻傳出有國中老師因清晨6點在LINE群組發送歡迎訊息，竟遭一名家長連番怒罵「這麼早傳什麼」、「欠罵嗎」，老師事後仍客氣道歉並調整發訊息時間。事件曝光後讓大批網友傻眼，直呼「現在老師真的不好當」。

一名女網友近日在Dcard以「老師早上傳群組訊息被家長嗆」為題發文表示，最近各級學校陸續開學，一名國中老師在早上6點於LINE群組發訊息，歡迎家長加入，並表示希望未來3年能一起努力。

沒想到訊息送出後，一名家長卻突然在群組內連續留言怒嗆，「他X的你是不睡覺喔」、「這麼早傳什麼」、「欠罵嗎」、「搞清楚」，火爆反應讓原PO相當錯愕。

面對家長怒氣，老師並未正面回嗆，而是客氣道歉，表示之後群組通知時間將調整為早上7點至晚上8點，也提醒群組屬於公開空間，如果對相關事項有意見可以私下傳訊，希望家長不要直接在群組內動怒。

原PO看完後直呼老師相當無奈，「一句歡迎都能被這樣罵，現在的老師真的不好當」，也感嘆第一線教師辛苦。

貼文曝光後，不少網友將矛頭指向家長，認為若不希望一早被通知聲吵醒，其實可以將LINE群組設為靜音，「是不會自己把LINE關靜音喔」、「可憐小孩，有這種父母」、「在公開群組這樣嗆老師真的很誇張」、「這種看多了，難怪老師壓力這麼大」。

也有人將焦點放在現今教師與家長的溝通方式，認為大型家長LINE群組容易讓情緒在公開場合擴大，建議改用LINE官方帳號或其他一對一管道聯繫。「踢出群組就好了」、「我自己的經驗是用官方LINE就沒這困擾」、「家長間的聯繫方式最好隔開」、「改成官方帳號，才不會有人在群組刷存在感」。

另有不少網友感嘆，教師除了教學外，還得面對家長溝通與下班後訊息等壓力，「現在缺老師、沒人要當老師真的是事出有因」、「錢不多還得受這些氣」、「以前有問題寫聯絡簿，現在還要經營群組，老師真的好難當」。

不過也有網友注意到，若該名家長是因為清晨6點收到訊息、正準備入睡而不滿，作息可能本就與一般人不同，直言：「早上6點才要睡的家長，不先思考一下自己的作息跟別人不太一樣嗎？」認為即使老師改在正常工作時間傳訊息，仍未必能避免家長抱怨。

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