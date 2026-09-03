全台教師荒延燒...基層嗆教長睜眼說瞎話 教部緩頰稱將協助

全台「教師荒」風暴持續擴大。全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長温順德說，全國九成教師被迫超鐘點授課，尤以中型私中為重災區，甚至有一個年級剩兩名導師、校長「下海」授課等怪現象，影響學生受教權，然而教長卻稱教師聘任是各縣市政府責任、教師聘任率達九成九，無異傷口灑鹽，激起基層怒火。

對此，教育部長鄭英耀昨出席「無毒有我」記者會時，壓線抵達，活動結束後又匆匆離場，媒體無採訪機會，無法得知其回應。教育部則強調，將持續掌握各地方政府及學校招聘情形並協助補實師資，避免將現職教師額外授課作為常態性人力配置方式。

温順德表示，為了不讓課表開天窗，各校無不絞盡腦汁應對，除現職教師超鐘點、跨科且跨年級配課，有的甚至塞滿課表；退休教師臨時救火，大量招聘兼課教師，還有校長「下海」授課。當教師被迫超鐘點、加班過勞，批改作業時間減少，輔導學生時間也被壓縮，不僅衝擊正常教學，也犧牲學生受教權。教長卻稱不影響教學，豈非睜眼說瞎話？

温順德認為，全國私校逾八成遇教師荒，尤以中型私中最嚴重，甚至有學校離職達三分之一，有的走了四十餘人，校方想方設法甄聘，頂多只能補足一半，有的一個年級九班，導師竟只剩兩人。

温順德強調，九成九的聘任率已是美化後假象，若納入全國私校，缺師數字恐更駭人。教育公共化政策下，私校承擔教育重責卻未受政府重視，缺師問題也從不關心，學生權益全然不理，私校學子何辜？

温順德認為，教師缺額不僅只是數字，背後更涉及師資培育、教學現場工作環境、教師待遇是否合理、管教權等諸多因素，這些都得由中央檢視、改善，而非把問題丟包給地方。