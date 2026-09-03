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校園毒品防制 家長團體：除宣導外 政府應直接從源頭阻斷

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
教育部舉辦「無毒有我 攜手防護—家長學校神隊友，陪伴孩子一起守」記者會，教育部長鄭英耀致詞。圖／教育部提供
教育部舉辦「無毒有我 攜手防護—家長學校神隊友，陪伴孩子一起守」記者會，教育部長鄭英耀致詞。圖／教育部提供

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為強化校園反毒宣導，教育部次長朱俊彰表示，目前規畫製作類似家庭手冊、親子手冊的宣導資料，協助家長了解孩子遇到困難時，應如何適當協助，包括如何觀察、輔導孩子，以及可以尋求哪些資源，未來可透過家長會等管道推廣。

朱俊彰說，後續也將與家長團體合作辦理相關活動，讓教育部及學校人員能進一步向家長分享校園反毒及輔導經驗。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，肯定教育部持續推動反毒宣導，家長教育也有必要，但除了宣導，更重要的是從源頭查緝及阻斷毒品進入校園。司法院六月廿五日提出成少共犯相關修法，目前應仍在行政院，盼能盡速送進立法院審議完成修法，政府也應朝「阻斷源頭」方向強化防制。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉則建議，校園毒品防制從三方面強化，第一，家長在孩子接觸毒品時應負相應責任並接受裁罰；第二，將「學生輔導管教法」另立專法，讓學校輔導管教具備明確法源及權責；第三，建立第三方毒品篩檢機制，減輕學校人員負擔。

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